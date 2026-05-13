РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

България е с най-висок коефициент на плодовитост в ЕС

България е с най-висок коефициент на плодовитост в ЕС

Българките раждат най-рано първото си дете сред жените в целия Европейски съюз (ЕС), сочат данните на Евростат – средно на 26,9 години при 29,9 години за Съюза.

Най-висока е възрастта за раждане на първо дете в Италия – 31,9 години.

Страната ни е в една група с Румъния и Словакия, където жените раждат за пръв път съответно на 27,2 и 27,4 години. С най-висока възраст, наред с Италия, са Люксембург и Испания – съответно 31,6 и 31,5 години, сочат още най-новите данни на Евростат, които са за раждаемостта през 2024-а година.

България е и с най-високия коефициент на плодовитост в целия Съюз – 1,72 деца – това е основният показател за оценка на плодовитостта на населението или средно колко деца би родила една жена през живота си. На другия полюс е Малта – с коефициент единица.

Преди 50 години у нас жените са раждали средно по две деца.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.