Протести в Хавана заради липсата на електрозахранване

Стотици жители на Хавана излязоха по улиците в сряда вечерта заради най-тежкия режим на тока в кубинската столица от десетилетия насам. Демонстрациите избухнаха заради задълбочаващата се енергийна криза, свързана с американските ограничения върху доставките на горива за острова.

Протестиращи блокираха улици с горящи купчини боклуци, удряха тенджери и скандираха „Пуснете тока!“ и „Народът, обединен, никога няма да бъде победен!“. По информация на Ройтерс това са най-мащабните едновременни демонстрации в Хавана от началото на енергийната криза.

Недоволството рязко се засили, след като администрацията на Доналд Тръмп наложи през януари нови ограничения и заплаши със санкции държави, които доставят гориво на Куба. Това практически прекъсна традиционните доставки от страни като Венецуела и Мексико.

Кубинският министър на енергетиката обяви, че страната е останала без дизел и мазут, а националната електроенергийна мрежа е в „критично състояние“. По думите му в някои квартали на Хавана жителите остават без ток между 20 и 22 часа дневно.