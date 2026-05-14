САЩ разрешиха продажбата на чипове Nvidia H200 на десетки китайски компании

Американските власти разрешиха продажбата на чиповете за изкуствен интелект H200 на Nvidia на десет китайски компании, включително Alibaba, Tencent и ByteDance. Ройтерс съобщи това, позовавайки се на източници. Съобщава се, че всеки потенциален купувач е ограничен до 75 000 чипа H200.

Според източници обаче, нито една партида от тези чипове все още не е доставена на клиентите вероятно поради противопоставяне от страна на китайските власти.

Ситуацията с чиповете на Nvidia остава трудна за Китай

въпреки обещанието на президента на САЩ Доналд Тръмп от миналата година да позволи на Nvidia и други компании да възобновят доставките на някои чипове с изкуствен интелект за Китай, включително H200. Китайските власти, които често забраняват на местните компании да използват американски чипове, също са разрешили покупката им.

Nvidia започна да увеличава производството на H200, но доставките все още не са започнали.

Според източници на Ройтерс, главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг се е присъединил към делегацията на Доналд Тръмп по време на официалното му посещение в Китай въпреки по-ранните съобщения, че Хуанг не е бил включен. Ройтерс съобщава, че присъствието на главния изпълнителен директор на Nvidia „е подхранило надеждите, че посещението най-накрая ще деблокира застоялите усилия за продажба на чипове H200 в Китай“.