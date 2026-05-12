Протест в столичния район „Младост“ срещу строежа на 22-етажна сграда

Протестиращи граждани затвориха булевард „Свето проеображение“ в столицата пред общината в район „Младост“ в София срещу плановете да се изгради 75-метрова сграда в квартала до метростанцията на булевард „Александър Малинов“.

Като скандираха „Оставка“ и издигайки плакати „Искаме си слънцето и въздуха“, протестиращите поискаха местната власт да преразгледа решението си за проекта:

„Основното, което провокира нашите искания, беше голямата изненада, която кметът Куккурин и общинските съветници ни направиха с внесения доклад, където върху общинска територия всъщност те искат да построят 75-метрова сграда, като аргументът е, че ако не се построи там никаква сграда, ще стои празно“;

„Ние живеем много близо до въпросното място и на нас не ни е приятно заради целият шум, който ще бъде, освен това, че няма изобщо къде да се паркира“;

„Просто е престъпление, направо престъпление да се строят такива грандиозни по 22 етажа сгради на общината. За какво ѝ трябва на Общината нова сграда, хората едва оцеляват, а те вместо да вложат парите за нещо по-разумно, нещо с перспектива, правят това“, казаха участници в протеста.

Протестът е съгласуван със Столичната община.

На протеста има полицейско присъствие, но не е уточнено докога ще продължи блокирането на движението.

Проектът, който беше одобрен от Столичния общински съвет е за строеж на сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ върху общински терен в район „Младост“ срещу обезщетение в равностойни обекти.

Вносители на доклада са кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин и общинският съветник Драгомир Иванов. Докладът беше подкрепен от 34 общински съветници, 23-ма бяха против, а четирима се въздържаха.