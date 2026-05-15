РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

България се присъединява към европейската инициатива EuroPA

Стоилка Арсова, директор на bcard blink, NCPS team

България официално се присъединява към европейската инициатива EuroPA. Българските потребители, вече добре познават blink P2P – националната услуга за изпращане и получаване на пари по мобилен номeр. С присъединяването към EuroPA, поетапно ще бъдат въвеждани blink P2P преводи между потребителите в България, Испания, Португалия, Гърция, Италия и всички други страни, част от инициативата.

Новината бе обявена по време на официалното отбелязване на 10-годишнината от създаването на „Национална картова и платежна схема – bcard blink“, част от БОРИКА. Събитието събра над 200 представители на финансовия сектор у нас и от 12 държави – членуващи в European Card and Payment Association (ECPA), European Card and Payment Cooperation (ECPC) и EuroPA, в които bcard blink участват.

EuroPA (European Payments Alliance) е европейска инициатива, която свързва националните системи за незабавните плащания в обща мрежа. Алиансът обединява водещи платежни решения, така че потребителите да могат да изпращат пари по мобилен номер на граждани в различни държави в рамките на Европа – толкова лесно, колкото в собствената си страна.

Финансов суверенитет и технологична независимост

miroslav vichev gl izp direktor na borika miroslav vichev ceo borica

„Суверенитетът на плащанията е основна част от тази тенденция, а България е една от малкото държави със самостоятелна платежна система и вече пълноправен член на еврозоната“, посочи Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА. Благодарение на независимата си инфраструктура, страната ни обработва разплащанията защитено от външни влияния, като същевременно осигурява пълна оперативна съвместимост с еврозоната.

„Присъединяването ни в EuroPA е естествена стъпка, която позволява на българските потребители да изпращат средства през граница толкова лесно, колкото и в собствената си държава. В рамките на платежните организации, в които членуваме, работим усилено за развитие на картовите и account-to-account разплащания. Това ще ни позволи да интегрираме решения, с които да достигнем до ПОС терминалите на търговците и предложим алтернативни разплащателни услуги на гражданите и бизнеса“, сподели Стоилка Арсова, директор на bcard blink, която е част от развитието на схемата още от нейното създаване и има ключова роля за изграждането и разширяването на модерните платежни решения в страната.

stoilka arsova direktor na bcard blink stoika arsova ncps

С тези стъпки България изгражда модерна платежна екосистема, която осигурява технологична независимост и предоставя на гражданите сигурен и лесен достъп до финансовите услуги в цяла Европа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.