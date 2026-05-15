България се присъединява към европейската инициатива EuroPA

България официално се присъединява към европейската инициатива EuroPA. Българските потребители, вече добре познават blink P2P – националната услуга за изпращане и получаване на пари по мобилен номeр. С присъединяването към EuroPA, поетапно ще бъдат въвеждани blink P2P преводи между потребителите в България, Испания, Португалия, Гърция, Италия и всички други страни, част от инициативата.

Новината бе обявена по време на официалното отбелязване на 10-годишнината от създаването на „Национална картова и платежна схема – bcard blink“, част от БОРИКА. Събитието събра над 200 представители на финансовия сектор у нас и от 12 държави – членуващи в European Card and Payment Association (ECPA), European Card and Payment Cooperation (ECPC) и EuroPA, в които bcard blink участват.

EuroPA (European Payments Alliance) е европейска инициатива, която свързва националните системи за незабавните плащания в обща мрежа. Алиансът обединява водещи платежни решения, така че потребителите да могат да изпращат пари по мобилен номер на граждани в различни държави в рамките на Европа – толкова лесно, колкото в собствената си страна.

Финансов суверенитет и технологична независимост

„Суверенитетът на плащанията е основна част от тази тенденция, а България е една от малкото държави със самостоятелна платежна система и вече пълноправен член на еврозоната“, посочи Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА. Благодарение на независимата си инфраструктура, страната ни обработва разплащанията защитено от външни влияния, като същевременно осигурява пълна оперативна съвместимост с еврозоната.

„Присъединяването ни в EuroPA е естествена стъпка, която позволява на българските потребители да изпращат средства през граница толкова лесно, колкото и в собствената си държава. В рамките на платежните организации, в които членуваме, работим усилено за развитие на картовите и account-to-account разплащания. Това ще ни позволи да интегрираме решения, с които да достигнем до ПОС терминалите на търговците и предложим алтернативни разплащателни услуги на гражданите и бизнеса“, сподели Стоилка Арсова, директор на bcard blink, която е част от развитието на схемата още от нейното създаване и има ключова роля за изграждането и разширяването на модерните платежни решения в страната.

С тези стъпки България изгражда модерна платежна екосистема, която осигурява технологична независимост и предоставя на гражданите сигурен и лесен достъп до финансовите услуги в цяла Европа.