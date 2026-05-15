Новата фабрика в Пловдив е сред ключовите стратегически проекти на „Шелли Груп“ за 2026 г.

Shelly Group започва 2026 г. със силни резултати през първото тримесечие, подкрепени от разширяване на продуктовата платформа, международното присъствие и навлизането в нови пазарни сегменти, отбелязват от компанията. Приходите на групата нарастват с 25,9% до 33,3 млн. евро, докато EBIT (оперативна печалба) се увеличава с 30,4% до 8,6 млн. евро.

Нетната печалба нараства с 33,5% до 7,5 млн. евро, а свободният паричен поток се увеличава с 77,5% до 6,4 млн. евро. Компанията потвърждава прогнозата си за 2026 година.

Развитието в началото на годината е подкрепено от разширяването на международното присъствие на компанията и ускореното навлизане в професионалния сегмент. Мрежата от инсталатори нараства до 6700 членове, като само през първото тримесечие броят на новите инсталатори е приблизително 1400.

Компанията продължава да разширява и своята мрежа от партньори,

което допълнително допринася за достъпа до нови пазари и потребителски сегменти.

„Първото тримесечие на 2026 г. потвърждава нашия устойчив печеливш растеж. Увеличихме както приходите, така и печалбата, укрепихме капиталовата си позиция и положихме оперативната основа за силна втора половина на годината. С планираните пускания на продукти, продължаващото разширяване на мрежата ни от инсталатори и засиленото международно присъствие на компанията вярваме, че сме в добра позиция да постигнем прогнозата си за цялата година“, коментира Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на Shelly Group.

Екосистемата на компанията продължава да се разширява, като Shelly Cloud достига над 2,9 млн. активни потребители.

По вътрешна оценка, базирана на активни потребители и използване на множество устройства, домакинствата, които използват Shelly решения, надхвърлят 6,2 млн, което представлява растеж от над 38% спрямо края на март миналата година. Паралелно с това броят на потребителите на премиум приложението на компанията е нараснал с над 44% само за година, достигайки 41 хиляди, което отново потвърждава нарастващото значение на софтуерните услуги и добавената стойност в платформата.

Развитие на платформата и продуктово портфолио

Shelly Group развива интегрирана платформа, която комбинира хардуер, софтуер и облачни услуги за интелигентно управление на сгради, автоматизация и енергийна ефективност. Компанията разширява присъствието си в нови продуктови категории, включително интелигентни брави, HVAC решения, интелигентни камери и електрически предпазители, както и устройства за контрол и управление на енергията. Това разширяване на портфолиото създава предпоставки за по-пълноценна интеграция между между хардуер и софтуер.

Паралелно с това Shelly развива платформата на и модулите Shelly X, като така разширява екосистемата на компанията чрез интеграция на технологиите ѝ в решения на външни производители и създава нови възможности за мащабиране в индустриални и потребителски сегменти.

Високотехнологична производствена база в Пловдив

Сред ключовите стратегически проекти за 2026 г. е новата автоматизирана производствена база на Shelly Group в Пловдив. Съоръжението е предназначено за изработка на модули, като част от тях ще се произвеждат единствено тук, както и на някои от устройствата Shelly. Очаква се фабриката да достигне пълен производствен капацитет към края на юни, като тя ще бъде почти изцяло автоматизирана, а съвсем малък експертен екип ще оказва качествен контрол по процесите. Проектът е част от стратегията на компанията за разширяване на капацитета и по-голям контрол върху ключови компоненти и продукти от портфолиото й.

Shelly Group потвърждава прогнозата си за 2026 г., като очаква приходи между 195 млн. и 205 млн. евро и EBIT между 47 млн. и 52 млн. евро.

Shelly Group e технологичен лидер, чиято основна дейност е фокусирана върху иновации чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти.

Акциите на дружеството са листвани на „Българска фондова борса“ от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021 година. През 2024 г. Shelly Group получи одобрение книжата ѝ да се търгуват в евро, в най-новия сегмента на БФБ – EuroBridge Market.

В последните дванадесет месеца цените на акциите на „Шелли груп“ на „БФБ“, летят нагоре, като преминаха и през върха от 70.20 евро. Последната котировка е 61.6 евро. Така пазарната капитализация на дружеството е 1 118 536 496 евро.