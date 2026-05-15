РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Дейвид Бекъм стана първият британски спортен милиардер

Дейвид Бекъм милиардер

Бившият капитан на английския футболен отбор Дейвид Бекъм стана първият британски спортен милиардер, съобщава The Times.

Според вестника, нетното състояние на Дейвид Бекъм и съпругата му, дизайнерката Виктория Бекъм, е достигнало 1.18 милиарда паунда. Преди година тази цифра е била 500 милиона паунда. Times отдава това увеличение на инвестиции в недвижими имоти, както и на дела на Бекъм в клуба от Мейджър Лийг Сокър (MLS) „Интер“ – Маями, където играе аржентинецът Лионел Меси. Делът на Бекъм се оценява на приблизително 300 милиона паунда.

bekam i viktoriya david beckham victoria beckham 2019

Неведнъж Дейвид оглавява класацията за най-стилно облечен мъж. Интересно е да се отбележи, че

Бекъм печели по-голяма част от приходите си благодарение на участието си в реклами,

отколкото като футболист в „Галакси“.

През 2003 г. излиза неговата автобиография „Моята истина“.

Дейвид Бекъм е на 51 години. Той е изиграл 115 мача за националния отбор на Англия, в които е отбелязал 17 гола. Има участие и на три Световни първенства – през 1998, 2002 и 2006 година.

Футболистът е играл още за „Манчестър Юнайтед“, „Реал“ – Мадрид, „Лос Анджелис Галакси“, „Милан“ и „Пари Сен Жермен“. 

Като играч Бекъм е печелил шест пъти Висшата лига на Англия и един път Шампионската лига с „Манчестър Юнайтед“. Той остава в спомените на запалянковците с прецизните си пасове, центрирания и изпълнения на преки свободни удари.

bekam riczar david beckham awarded knighthood

През 2003 г. Бекъм е назначен за офицер на Ордена на Британската империя за заслугите му към спорта, а през 2025 г. получава рицарско звание от крал Чарлз III.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.