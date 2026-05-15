Бившият капитан на английския футболен отбор Дейвид Бекъм стана първият британски спортен милиардер, съобщава The Times.

Според вестника, нетното състояние на Дейвид Бекъм и съпругата му, дизайнерката Виктория Бекъм, е достигнало 1.18 милиарда паунда. Преди година тази цифра е била 500 милиона паунда. Times отдава това увеличение на инвестиции в недвижими имоти, както и на дела на Бекъм в клуба от Мейджър Лийг Сокър (MLS) „Интер“ – Маями, където играе аржентинецът Лионел Меси. Делът на Бекъм се оценява на приблизително 300 милиона паунда.

Неведнъж Дейвид оглавява класацията за най-стилно облечен мъж. Интересно е да се отбележи, че

Бекъм печели по-голяма част от приходите си благодарение на участието си в реклами,

отколкото като футболист в „Галакси“.

През 2003 г. излиза неговата автобиография „Моята истина“.

Дейвид Бекъм е на 51 години. Той е изиграл 115 мача за националния отбор на Англия, в които е отбелязал 17 гола. Има участие и на три Световни първенства – през 1998, 2002 и 2006 година.

Футболистът е играл още за „Манчестър Юнайтед“, „Реал“ – Мадрид, „Лос Анджелис Галакси“, „Милан“ и „Пари Сен Жермен“.

Като играч Бекъм е печелил шест пъти Висшата лига на Англия и един път Шампионската лига с „Манчестър Юнайтед“. Той остава в спомените на запалянковците с прецизните си пасове, центрирания и изпълнения на преки свободни удари.

През 2003 г. Бекъм е назначен за офицер на Ордена на Британската империя за заслугите му към спорта, а през 2025 г. получава рицарско звание от крал Чарлз III.