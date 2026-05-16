„Стандард енд Пуърс“ повиши перспективата пред рейтинга на България

Международната рейтингова агенция „Стандард енд Пуърс“ (Standard & Poor’s Global Ratings) повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България от „стабилна“ на „положителна“ и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута на ниво ‘BBB+/A-2’. Това съобщиха от Министерството на финансите.

Според анализа на агенцията положителната перспектива отразява потенциала за ускоряване на икономическия растеж и повишаване на доходите в страната, подкрепени от по-добра политическа стабилност, планирани реформи и очакваното усвояване на средства от европейските фондове.

От „Стандард енд Пуърс“ отбелязват, че парламентарните избори през април са сложили край на продължилата пет години политическа нестабилност, след като партията на Румен Радев е получила парламентарно мнозинство. Според агенцията това създава условия за реализиране на антикорупционни мерки, изпълнение на ангажиментите по Планa за възстановяване и устойчивост и започване на фискална консолидация.

Анализаторите прогнозират, че брутният вътрешен продукт на глава от населението в България ще продължи да расте, като отбелязват, че показателят вече се е удвоил спрямо 2019 година.

Според агенцията нетният държавен дълг на страната остава умерен в глобален мащаб и се очаква да остане под 30% от БВП до 2029 година.

От „Стандард енд Пуърс“ предупреждават, че конфликтът в Близкия изток може временно да забави икономическия растеж на България, но въпреки това очакванията са средният ръст на БВП до 2029 година да бъде около 2,6%, което ще остане над средното за еврозоната.

В анализа се посочва още, че структурата на енергийния микс в България би трябвало да помогне за ограничаване на ефектите от енергийната криза.

Сред факторите, които биха могли да доведат до ново повишаване на рейтинга, са по-силен икономически растеж, по-високи доходи и успешно реализиране на реформи и европейски проекти.

Агенцията предупреждава, че перспективата може отново да бъде върната към „стабилна“, ако икономическият растеж се окаже по-слаб от очакваното или ако се стигне до сериозно влошаване на фискалната позиция на страната.

През юли 2025 година Fitch Ratings и „Стандард енд Пуърс“ повишиха с по една степен кредитния рейтинг на България до ‘BBB+’, а Scope Ratings даде на страната рейтинг ‘A-’, с което България за първи път получи оценка от високия инвестиционен клас.