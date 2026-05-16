Петролът остана чувствителен към геополитиката и риска от доставки

Тази седмица тонът на стоковите пазари беше като цяло смесен, като зърнените култури и захарта се движеха главно от времето, реколтата и очакванията за износ. Петролът пък остана чувствителен към геополитиката и риска от доставки, а металите следваха търсенето от Китай и по-широките макроикономически настроения, отбелязват от „Софийска стокова борса“.

Общата тема на повечето пазари беше, че търговците се фокусираха повече върху позиционирането и фундаменталните показатели, насочени към бъдещето, отколкото върху краткосрочното ценово движение.

Брентът и WTI продължиха да се търгуват с геополитическа рискова премия,

като основният двигател беше сигурността на доставките, а не голямата промяна в базовото търсене. Пазарът остана фокусиран върху напрежението в Близкия изток, Ормузкия проток и политиката на ОПЕК+, което поддържаше висока волатилност. Суровият петрол също остана чувствителен към колебанията в запасите и баланса между очаквания глобален растеж на търсенето и всякакви признаци на отслабване на предлагането. Фючърсите на суровия петрол Brent се търгуваха от 104 до 108 долара за барел, фючърсите на WTI от 98 до 102 долара за барел, а референтната кошница на страните от ОПЕК на цена около 110 – 115 долара за барел.

Пшеницата получи по-голяма подкрепа от царевицата на моменти поради опасения от суша в ключови райони на отглеждане и по-строги очаквания за предлагането, но остана уязвима към печалби и технически корекции след резки движения. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската CME се търгуваха около 232 – 248 долара за тон, а тези на Euronext 245 – 252 долара за тон.

Царевицата беше подложен на натиск от сигнали за изобилие от предлагане

на нова реколта и пазар, който все още е силно повлиян от напредъка в засаждането, времето и търсенето на износ. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 177 – 187 долара за тон, а тези на Euronext 245 – 252 долара за тон.

Цените на захарта се движеха най-вече от очакванията за предлагането, а не от изненадите в търсенето, като Бразилия и Индия все още са в центъра на перспективите. Основният бичи фактор е евентуално прекъсване на времето или реколтата в ключови региони за производство на захарна тръстика, докато мечият фактор е нарастващият производствен потенциал през сезон 2025-26 година. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 328 – 339 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон около 437 – 455 долара за тон.

Основните метали бяха подкрепени от подновен интерес към свързаното с Китай търсене,

особено на мед и алуминий, въпреки че настроенията останаха предпазливи поради макроикономическа несигурност и съображения, свързани със запасите. Медта остана най-структурно бичият метал поради дългосрочното търсене от електрификация, изграждане на мрежа и инфраструктура за изкуствен интелект, но краткосрочната търговия все още зависеше от китайските покупки и нива на запасите. Никелът беше по-зависим от търсенето на неръждаема стомана и батерии, докато цинкът и алуминият се влияеха от ограниченията на доставките, регионалната стегнатост и китайската политика и индустриални тенденции.

В подкръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“

след появата на нови оферти в края на миналия месец, които доведоха до сделки и за хлебна пшеница, и за фуражна пшеница съответно на цени от 247,50 и 237,50 евро за тон, сега в средата на месец май остават офертите за търсене на фуражна пшеница на 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. През последните две седмици бяха сключени сделки за различни видове консервирани храни, остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за дизелово гориво на 1284,31 евро за хиляда литра и гориво за отопление на 1627,30 евро за хиляда литра. Осъществиха се и продажби за газьол за ИЗПТТ на 1441,51 евро за хиляда литра и газ пропан бутан в диапазон 600 – 658,33 евро за хиляда литра.