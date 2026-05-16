ЕБВР отчита силна финансова година с нетна печалба от 1.3 млрд. евро

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) отчита силна финансова година през 2025 г. с нетна печалба от 1.3 милиарда евро след нетна печалба от 1.7 милиарда евро през 2024 година.

В година, характеризираща се с устойчиви инвестиции в Украйна и начало на операции в Субсахарска Африка и Ирак, банката допълнително укрепи финансовата си позиция, като същевременно изпълнява стратегическите си приоритети в икономиките, в които инвестира.

Банковите активи възлизат на 47 милиарда евро в края на миналта година, което е с 6% повече в сравнение с 2024 година.

Приходите на ЕБВР останаха устойчиви, като възлизат на 2.7 милиарда евро и представляват 70% от общите приходи.

Необслужваните кредити представляваха 8.4% от оперативните активи по кредити в края на 2025 г., което до голяма степен отразява продължаващото геополитическо напрежение. С изключение на експозициите, свързани с Украйна, коефициентът на необслужвани кредити остана като цяло стабилен на 3.1%, същото като през 2024 година.

Акционерите демонстрираха трайно доверие в банката през 2025 г., като процентът на записване от близо 95% за общото увеличение на капитала на ЕБВР с 4 милиарда евро, което беше одобрено от Управителния съвет на ЕБВР през 2023 година.

Силните финансови резултати на банката ще ѝ позволят да продължи да реинвестира в проекти и клиенти на своите пазари, като същевременно развива стратегическите си приоритети и подкрепя устойчив растеж и устойчивост, отбелязват мениджърите ѝ в отчета си.

Банката продължава да бъде оценена с кредитен рейтинг „ААА“ със стабилна перспектива

от S&P Global Ratings, Moody’s и Fitch Ratings.

ЕБВР е собственост на 77 държави, както и на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка. От създаването си през 1991 г. банката е инвестирала над 220 милиарда евро в икономики на три континента.