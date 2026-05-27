ВСС прие оставката на Сарафов като шеф на НСлС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие на свое заседание оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. 

Той е заемал поста директор на Националната следствена служба на два пъти – първо след избора му през 2017 г., а след това и след преизбирането му през 2022 година. Съгласно закона ръководителят на НСлС изпълнява и функциите на заместник главен прокурор по разследването. Още преди да оглави службата, Сарафов беше заместник главен прокурор – длъжност, която заемаше от 2013 година.

За оставката гласуваха осем магистрати. Според подадената от Сарафов оставка, той се връща на работа в НСлС като редови следовател. Тъй като не напуска системата, той няма да вземе обезщетение от 20 заплати.

Както е известно, Сарафов подаде оставка по-рано днес и обяви, че ще продължи професионалния си път като редови следовател в НСлС. По думите му това е завръщане към началото на кариерата му като магистрат.

