Стефан Бакалов е назначен за заместник-шеф на Агенция „Митници“

Стефан Бакалов е новият заместник-директор на Агенция „Митници“, съобщиха от агенцията. Бакалов е назначен със заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев.

Бакалов има над 35 години стаж в системата на Агенция „Митници“ в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Заемал е различни позиции в системата на митниците. Има повече от 24 години ръководен опит като началник отдел „Борба с наркотрафика“. Магистър е по „Международни отношения“.

Преминал е множество международни обучения – в САЩ, включително в Академията на Агенцията за борба с наркотиците  в Куантико (САЩ), в Сикрет Сървиз и други, както  в различни европейски държави. Представител е на Агенция „Митници“ в групата „Помпиду“ към Съвета на Европа.

В ролята си на експерт към ООН – Офис за наркотици и престъпления (UNODC) има десетки мисии в страни от Африка, Азия и Европа по мониторинг, обучение, създаване и организиране на полицейски и митнически структури за борба с наркотрафика.

Назначаването му е в съответствие с приоритетите на Агенция „Митници“ за засилване на борбата с трафика на наркотични вещества, повишена координация с националните и международни правоприлагащи органи и развитие на административния и на оперативния капацитет на митниците в областта на борбата с митническите нарушения и престъпления.

Георги Господинов се връща като ръководител на Митнически пункт Капитан Андреево. Господинов има над 14 години стаж в митническата администрация. В периода 2021 г. – 2024 г. е титулярен ръководител на Митнически пункт Капитан Андреево, след което е командирован да изпълнява задълженията си в други звена на Митница Бургас, включително като ръководител на Митнически пункт Пристанище Бургас- Център.  Има диплома по публична администрация. Магистърската му степен е по национална сигурност с тема „Същност на митническия контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове“.

