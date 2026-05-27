Какво се случва с тялото ви, когато приемате ашваганда редовно

Ашвагандата може да помогне за намаляване на стреса, да подобри качеството на съня, да повиши енергията.

Повечето проучвания показват ползи при дневни дози между 250 и 600 милиграма.

Краткосрочната употреба изглежда безопасна, но може да причини стомашен дискомфорт или да взаимодейства с лекарства.

Ако се чувствате стресирани, без енергия или имате проблеми със съня, вероятно сте виждали ашваганда да се препоръчва като естествено решение. Тази древна билка се свързва с ползи като намаляване на стреса, по-добър сън и по-добра концентрация. Някои изследвания дори предполагат, че може да помогне за понижаване на кортизола – основния хормон на стреса в организма.

Ашваганда – известна още като индийски женшен или зимна череша е вечнозелен храст, който расте в части от Азия, Африка и Европа. В продължение на векове тя се използва в аюрведичната и унани медицината като адаптоген, което означава, че може да помогне на организма да се адаптира към физически и емоционален стрес.

„Няколко начина да включите ашваганда в храненето си са чрез добавка или чай“, обяснява Маги Михалчик, RDN.

Защо харесваме ашваганда

Помага за облекчаване на стреса и тревожността

Една от основните причини хората да я приемат са нейните адаптогенни свойства, които могат да помогнат на организма да се справя по-добре със стреса.

Смята се, че адаптогените помагат на тялото да устоява и да се адаптира към физически и емоционални натоварвания.

Систематичен преглед на 41 проучвания установява, че приемът под формата на екстракт от корен, комбинация от корен и листа или прах от корен е свързан с по-ниски нива на стрес и тревожност.

Участниците, приемали добавката, също показали по-ниски нива на кортизол в сравнение с хората, приемали плацебо.

Може да подобри качеството на съня

Друга важна полза е влиянието ѝ върху съня.

В рандомизирано двойно-сляпо плацебо-контролирано проучване 150 души приемали или плацебо, или 120 мг екстракт от ашваганда в продължение на шест седмици.

Хората, приемали ашваганда, отчели 72% подобрение в качеството на съня, докато при плацебо групата подобрението било само 29%.

Все още се провеждат допълнителни изследвания, но ранните резултати са обещаващи.

Повече енергия и по-добра умствена яснота

Изследванията свързват редовния прием с подобрени нива на енергия и по-ясна мисъл.

Участници в едно проучване споделят, че екстрактът им е помогнал да се чувстват по-спокойни, по-енергични и по-концентрирани.

Може да подпомогне здравословния телесен състав

Може да помогне за по-добър баланс между мускулна маса и телесни мазнини, особено когато се комбинира със силови тренировки.

Някои изследвания предполагат, че тя може:

  • да подпомага мускулния растеж;
  • да подобрява тренировъчните резултати;
  • да помага при контрол върху хранителния апетит, свързан със стрес.

Подкрепя метаболитното здраве

Заради своите противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, тя се разглежда като възможен помощник за метаболитното здраве.

Изследвания показват, че добавките с ашваганда могат да помогнат за подобряване на:

  • теглото;
  • кръвната захар на гладно;
  • HbA1c;
  • нивата на общия и LDL холестерола.

Все пак са необходими още изследвания при хора.

Възможни странични ефекти

Вероятно е безопасна за повечето възрастни при краткосрочна употреба (до три месеца).

Няма достатъчно доказателства за дългосрочната безопасност.

При някои хора може да причини:

  • сънливост;
  • стомашен дискомфорт;
  • диария;
  • повръщане.

Тези ефекти обикновено са леки, а започването с по-ниска доза може да помогне за намаляване на дискомфорта.

Колко може да се приема

Повечето проучвания показват ползи при прием между 250 и 600 мг дневно.

Безопасна ли е за всички?

Тя може да взаимодейства с определени лекарства, затова е важно да се консултирате с лекар или диетолог преди употреба.

Според Маги Михалчик тя може да взаимодейства с:

  • имуносупресори;
  • успокоителни;
  • лекарства за диабет;
  • медикаменти за високо кръвно налягане;
  • лекарства за епилепсия;
  • заместителна терапия с тиреоидни хормони.

Може също да повлияе функцията на щитовидната жлеза, като повиши нивата на T3 и T4.

Бременни и кърмещи жени трябва да избягват приема, тъй като безопасността не е установена. Има съобщения, че високи дози могат да бъдат свързани с риск от спонтанен аборт.

Какво да търсите при избора на добавка

Ашваганда най-често се предлага под формата на хранителна добавка – самостоятелно или в комбинация с други съставки срещу стрес, като L-теанин.

Среща се и в успокояващи чайове.

Повечето продукти са направени от прахообразен екстракт от корен и се предлагат като:

  • капсули;
  • таблетки;
  • прах;
  • течни форми.

Когато избирате добавка:

  • търсете независима сертификация (NSF, USP);
  • проверявайте ясно посочената доза;
  • избягвайте продукти с неясни „патентовани смеси“.

Ако имате алергии или чувствителности, избирайте продукти без излишни добавки и алергени.

Тя е една от най-обсъжданите адаптогенни билки с причина.

Ранните изследвания подкрепят потенциала ѝ да:

  • помага при стрес;
  • подобрява съня;
  • повишава енергията и концентрацията;
  • подпомага метаболитното здраве.

Но тя не е магическо решение – ефектите зависят от дозата, продължителността на приема и индивидуалното здравословно състояние.

Ако искате да я опитате:

  • изберете качествен продукт;
  • започнете с ниска доза;
  • наблюдавайте реакцията на организма си;
  • консултирайте се със специалист, ако приемате лекарства.

При разумна употреба може да бъде полезно допълнение към режим за по-добър сън, спокойствие и устойчивост.

