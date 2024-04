С какво ще изненадат Apple в ерата на изкуствения интелект

Възхита и загуба на дар слово – така могат да бъдат описани усещанията ми от текущите способности на изкуствения интелект. Например двата неотдавна излезли видеозаписи с автор генеративната невромрежа Arcads AI са толкова добри, че като нищо могат да изплашат човек с това колко естествено изглеждат.

Мимиката на виртуалната девойка в кадър, жестовете ѝ, липсингът (синхронизиране на движението на устните с думите), задният фон, музиката – това стопроцентово творение на машината е безупречно. Изборът на персонаж и озвучаването на 32 езика вече са достъпни за всеки желаещ срещу абонамент от 100 евро.

И това е само един от многобройните признаци на настъпилата ера на изкуствения интелект. Това лято хронологията ѝ ще бъде отбелязана от компанията Apple, екипът от Купертино анонсира датата на ежегодната конференция на разработчиците на WWDC, съобщава TechCrunch.

За мероприятието, което ще бъде открито на 10 юни 2024 година, този път избраха мотото “It’s going to be Absolutely Incredible!”. В превод – нищо особено: „Това ще бъде просто невероятно!”. Но скритият смисъл е в изписването на оригиналната фраза – първите букви на последните две думи (Absolutely Incredible ) са главни и образуват абревиатурата AI.

Предстоящата презентация на новата версия на мобилната платформа iOS обещава внедряване на изкуствения интелект. Предполага се, че от мащаба и дълбочината на интеграцията на технологиите зависи и названието (неймингът) на бъдещата операционна система. Според номерацията би трябвало да бъде iOS 18, но напълно вероятно е това название да придобие други начини за изразяване на смислите освен чрез число. Както прескочиха деветата версия на iPhone и минаха направо на десетата по случай юбилея на смартфона.

Можем да фантазираме доколко богата функционалност притежават инструментите на ИИ само ако изхождаме от безотказността на известните варианти на генеративни невромрежи. А това е по-скоро работа с текст, звук и образ, при това в последната категория става дума повече за фотография, отколкото за видео.



По този път вече е поела компанията Samsung, представила набора си от инструменти на изкуствен интелект Galaxy AI в новите флагмани на серията S24. Това са коригиране на грешки в текста, умно търсене, насоки при снимане, създаване на собствени уникални тапети, редактиране на фотографии, превръщането на гласови съобщения в текстови, синхронен езиков превод .