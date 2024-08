Денят по диагонал – 10 август 2024 г.

На предстоящите избори БСП ще се яви в коалиция с 15 други леви партии. Това реши пленумът на партията на днешното си заседание (10 август), който е дал мандат на изпълняващия длъжността председател на БСП Атанас Зафиров да подпише коалиционното споразумение.

Според Зафиров бъдещото обединение ще включва между 15 и 20 леви формации.

Той добави и че името на коалицията, както и посланията на кампанията тепърва ще се обмислят. Принципно 15 партии са заявили готовност да се включат в коалицията, като според Зафиров те може да достигнат и до 20 формации. Зафиров обаче подчерта, че ще се държи това да са реални политически субекти с доказана тежест в българската политика.

До 6 септември трябва да приключат номинационните заседания на общинските конференции, а до 8 септември – областните съвети на партиите трябва да подадат проектолистите си.

Освен това на днешния пленум е било взето решение столетницата да преразгледа наказанията на свои бивши членове и частично да ги отмени.

Определената за бъдещ служебен премиер – заместник-председателят на Сметната палата – Горица Грънчарова – Кожарева се е срещнала с министъра на вътрешните работи – Калин Стоянов, съобщи БНР, позовавайки се на информация от свои източници от Министерството на вътрешните работи.

След срещата Калин Стоянов коментира, че разговорът е бил професионален, но по негови впечатления Горица Грънчарова – Кожарева е под натиск.

По думите му тя е подложена на огромен, брутален политически натиск по отношение на това той да не бъде в бъдещия състав на служебния кабинет.

“Виждате откъде идва натискът. От предните дни той вече е факт, но аз смея да твърдя, че съм човек, който доказа, че няма да допусна Министерството на вътрешните работи да бъде политизирано по какъвто и да било начин“, подчерта Калин Стоянов.

Служебният вътрешен министър добави, че остава с впечатлението, че за поста му ще се водят разговори и с други кандидати.

“Усетих, че има и други хора, които евентуално ще бъдат поканени на разговори като кандидати за поста вътрешен министър – това усещане го имам от факта, че все пак 21 години работя само и единствено в МВР и то оперативна работа”, обясни Калин Стоянов.

Агенцията по вписванията е отказала да впише новото ръководство на Четвърта градска болница. Това съобщи председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров. Той уточнява в позиция, разпространена от пресцентъра на СОС, че това е трябвало да стане по предложението на д-р Антон Койчев от ГЕРБ-СДС и Ваня Григорова от БСП за вливането на Четвърта градска във Втора граска болница от 26 юли. Тогава Столичният общински съвет е одобрил доклада за вливане на „Четвърта Многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД във „Втора Многопрофилна болница за активно лечение – София“.

Петров нарича това решение “скандално” и пояснява, че то е било наложено силово и на инат от сформиралото се икономическо мнозинство в Столичния общински съвет. Той е категоричен, че то не работи за интересите на софиянци, но не успява от неможене да обслужи и частни интереси.

“В зала, за да не губи време, д-р Антон Койчев предложи да бъде избран нов член на борда на дружеството – Стоян Маджаров, а предишният – д-р Аркадий Иванов, да бъде освободен като изпълнителен директор, но не и като член на съвета на директорите. И си го гласуваха. Нонсенс,” пише Цветомир Петров.

Бившият главен изпълнителен директор на YouTube Сюзън Войчицки почина на 56-годишна възраст. Тя две години се бори с рака. През 2023 г. Сюзън Войчицки, след като бе работила за компанията в продължение на 25 години, напуска YouTube, обяснявайки решението си с желание да започне „нова глава“ в живота си.„Невероятно натъжен от загубата на моята скъпа приятелка Сюзън Войчицки.

Тя е толкова важна за историята на Google, колкото всеки друг човек, и е трудно да си представим свят без нея. Тя беше невероятен човек, лидер и приятел и имаше огромно влияние върху света“, написа изпълнителният директор на Google Сундар Пинчай в социалната медия X.Сюзън Войчицки е в Google почти от основаването на компанията, като официално става неин 16-ти служител.

През 1998 г. съоснователите на компанията Лари Пейдж и Сергей Брин създадоха първия офис на Google в гараж, който наеха от Сюзън Войчицки в Менло Парк, Калифорния. „Притеснявах се как да покрия ипотеката. Затова бях готова да дам под наем гаража си на всеки студент“, казва тя.

Премиите за банкерите от Уолстрийт могат да скочат с 35% през тази година спрямо 2023-а заради ръста на активността в сферата на финансовите трансакции, донесъл по-тлъсти комисионни за кредитните институции, показва последното проучване на компанията, следяща движението на допълнителните възнаграждения “Джонсън асошиейтс”.

Най-щедри бонуси, след две безплодни години, се очаква да получат служителите, уреждали продажби на дългови инструменти, следвани от колегите си, организирали първоначални публични емисии, чиито премии вероятно ще бъдат с 20-30 процента по-високи от миналогодишните.

Средният размер на допълнителните възнаграждения в сектора е намалял с 2% през 2023-а, показва отделно проучване на офиса за одит и контрол на щата Ню Йорк (Office of the New York State Comptroller).

Ако тези предвиждания се сбъднат, те ще стимулират и хотелиарския бизнес на Манхатън, който вече изживява сериозно оживление благодарение на подплатените финансово стажанти на нюйоркските банки. “Ню Йорк поуст” съобщава за бурни летни купони на щастливците, успели да си осигурят стажове във финансовите компании, някои от които са приели по-малко от 1% от подалите молби кандидати.

БВП на Франция ще се повиши с 0.35-0.45 процента през третото тримесечие спрямо постигнатите 0.3% през всеки от предишните три тримесечни периода благодарение на приходите от продадените билети за Олимпийските игри в Париж и правата за телевизионното излъчване на състезанията, посочва “Банк дьо Франс” в месечния си бюлетин. И допълва, че цялостното въздействие на Олимпиадата тепърва ще се оценява.

Проучване на 8500 компании, осъществено между 22 юли и 5 август също показва, че несигурността на френския бизнес, натрупана след изненадващите извънредни избори на президента Еманюел Макрон постепенно отстъпва. Все пак, тя остава по-висока в секторите на промишлеността и услугите отколкото е била преди разпускането на парламента на 9 юни.

“Все още е прекалено рано да оценим как тази несигурност ще повлияе на наемането на работници и на инвестиционните решения”, каза на 9 август на репортерите главният икономист на френската централна банка Оливие Гарние.

Суровият петрол постигна първия седмичен ръст на котиовките си от началото на юли под зоркия поглед на търговците, следящи развитието на събитията в Близкия изток и започналото възстановяване от пазарните трусове на фондовите борси и други пазари.

Американският лек суров петрол сорт WTI за доставка през септември поскъпна над 76 щ. долара за барел и приключи седмичната си търговия на 76.84 долара за барел след като публикуваните на последните данни за пазара на труда (на 8 август) показаха неговата стабилност и засилиха фирмените акции.

В първите дни на седмицата цените на WTI потънаха под 73 долара за барел до най-ниското си равнище за последните шест месеца след като турбуленциите на глобалния финансов пазар предизвикаха масови разпродажби и пренасочиха инвестициите към по-сигурни активи. Тези трусове надделяха дори над нажежаващата се геополитическа обстановка в Близкия изток и на прекратяването на добива от най-голямото петролно находище на Либия, извадил от пазара около 270 хил. берила на ден.