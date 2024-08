Диана Филипова пред Banker Special: Начинът, по който се обличаме, определя как ни възприемат останалите

В последния – 75 брой – на списание Banker Special имате възможност да се запознаете с Диана Филипова – моден блогър, trendsetter – диктатор на модата, модел, дизайнер и организатор на престижните събития Lady of the year Austria и Grand Prize Universe във Виена.

Публикуваме разговора на Милен Стаматов с Диана Филипова без съкращения.

Госпожо Филипова, как един дипломиран магистър от Техническия университет в София и Виенския университет по икономика и бизнес решава да се върне към детската си страст модата?

– Бях доста малка, когато взех първите си уроци по моден дизайн – едната ми баба се занимаваше с това, а другата беше учител по английски и, разбира се, по онова време родителите ми ме съветваха, че не е много престижно да шия дрехи. Те смятаха, че е по-добре да уча език и да вляза в университет, какъвто например е Техническия, защото и двамата са инженери.

Междувременно учейки в математическа гимназия завърших и английската гимназия в Правец, след това влязох в Техническия университет. В същото време работех като учител по английски в много детски градини и алианси. Това ми даде голям опит и възможност да осъзная какво мога, защото осъзнаването и убеждението играят важна роля при избора на това, което желаем да ни се случи.

Така че не след дълго аз пожелах, и бях убедена, че ще замина за Австрия и се то се случи.

Успях да приравня част от изпитите си във Виенския икономически университет и да продължа напред. След това работих няколко години по специалността си в доста известна финансова фирма във Виена, но не се чувствах в свои води. Дори си мислех си че тези години са загубено време, но се оказа че съм научила много неща, които по-късно ми помогнаха.

Така или иначе това ме провокира, да спра, да повярвам в себе си и да започна да правя това, което ми доставя удоволствие.

Ваши колекции са представяни на Виенската седмица на модата, като блогър пишете и за Дубайската седмица на модата. Как съчетавате модния дизайн с модната преса и ролята на моден наблюдател и организатор на събития?

– Занимавам се с дизайн защото това ми доставя удоволствие. Колкото до работата с други дизайнери, аз я приемам като привилегия, а не като конкуренция. Отразявам техните успехи, каня ги на събитията, които организирам и им помагам с каквото мога.

Кое беше най-вълнуващото предизвикателство по пътя към успеха?

– Подсъзнанието може всичко, а моето е настроено винаги да казва „да, ще стане“, вместо „не може“. Самоконтролът беше предизвикателството, което ме накара да опозная и разбера себе си в най-голяма дълбочина и да се променя, което смятам че е предпоставка за израстване и успех.

Започнах да обръщам внимание на себе си, защото осъзнах, че когато аз се чувствам добре и хората около мен (семейството ми) се чувстват добре и ме възприемат по различен начин.

Изборите и промените , които правим, често определят какво ще ни се случи в бъдеще. Аз вярвам, че ако приемем най-доброто, се предизвикваме и получаваме именно него.

Вие сте майка на четири деца! Какво Ви мотивира и Ви зарежда с позитивна енергия всеки ден?

– Ще отговоря с един цитат на Хенри Форд, който много харесвам: “Едно от най-великите открития, което човекът е направил, една от най-големите му изненади е била да открие, че може да направи онова, което се е страхувал, че няма да може да направи“.

Много исках да имам две деца с малка разлика и така и се случи с първите. Страхувах се, че ще разваля си фигурата и ще загубя работа си. Обратното – когато станаха три, а след това и четири, те ме мотивираха да покажа, че мога да изглеждам перфектно и да постигам целите си, без да мрънкам колко работа има около едно голямо семейство.

Не обичам да се оплаквам, напротив – ангажиментите и постоянното движение ме правят фит и ми носят енергия. Децата и мъжът ми, с който сме заедно от 16-годишни и ме обича безкрайно, са моята енергия и мотивация. Те винаги са ме движили напред и искам да им покажа, че няма невъзможни неща.

Какво още не знаем за Диана Филипова

Има дипломи от математическа и английската гимназия в Правец, две магистърски степени в Техническия университет София и Виенския икономически университет по бизнес управление.

Работи няколко години като учител по английски в София, а след това във Виена в областта на финансите.

През 2012 г. започва в модна агенция във Виена като area manager и преоткрива света на модата. Представлява редица италиански марки и всяка година е почетен гост на седмиците на модата в Милано и Виена.

Работи и с култови модни брандове като Versace Jeans, Just Cavalli, Trussardi, Love Moschino, Fracomina, Furla, Byblos, Silvian Heach и други.

През 2020 г. Диана Филипова създава собствена колекция във Виена с името FASHIONWAY, което символизира пътят, който дизайнерката изминава, за да стигне до създаването му. Първото представяне на колекцията е на финалите на кръговете на Miss Earth Austria 2020 като победителките печелят почетните си места с нейните рокли.

През 2021 г. е поканена на Седмицата на модата в Дубай и е първият блогър, отразил събитието. През 2021 г. Диана Филипова печели наградата Best Fashion Blogger of the year на събитието Red silk carpet awards 2021. Следват публикации във няколко известни списания като Flash magazine, Luiza Lux magazine и корица на The best.

През 2022 г. печели титлата “Woman of the Universe II, 2022” и First Lady 2022.

През ноември 2022 година, FASHIONWAY участва в International Fashion Week Dubai, където печели наградата Best Evening Wear 2022. Забелязан на една от големите брандът получава покана да облече Woman оf the Universe Dubai 2023, представена на корицата на Harper’s Bazaar Arabia. Следват множество покани и участия на Дубайските подиуми, сред които Models Battle, Global Inspirational Awards and Fashion Festival, където FASHIONWAY получава специална награда, както и публикации в дубайската преса.

През декември 2023 FASHIONWAY печели и наградата международен бранд на годината на събитието Best Brand Awards.

През февруари 2024 г., Диана Филипова се нарежда на трето място в най-известното благотворително състезание – Promi-Skirennen 2024, с едни от най-популярните спортисти в Австрия.