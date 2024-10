АмЧам продължава да е гласът на трансатлантическата икономика в България

Американска търговска камара в България (АТК) проведе своето редовно годишно общо събрание. На него бяха единодушно одобрени финансовия отчет за 2023 г., бюджета за 2024 г. и бе избран одитор за 2023 година. Тези решения са важна стъпка за осигуряване на продължаваща финансова стабилност и организационна прозрачност на Камарата пред своите членове, пред институциите и пред обществото като цяло.

Общото събрание бе председателствано от Станислава Танева, първи вицепрезидент на Американска търговска камара в България. В своето изказване тя акцентира върху

ролята на Камарата в подкрепа на по-пълната интеграция на България в Европейския съюз

с приемането на общоевропейската валута (еврото) и с пълната възможност за свободно придвижване (Шенген), както и с присъединяването на страната към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Станислава Танева отбеляза индивидуалната устойчивост и сила на членовете, които дават увереност и стабилност на общността на Камарата на фона на политическите и икономическите предизвикателства и през 2023 година. “Нашият ангажимент за насърчаване на трансатлантическите бизнес отношения и стимулиране на устойчив икономически растеж никога не е бил по-важен”, заяви тя.

Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американска търговска камара в България, представи доклада на борда за дейността на Американска търговска камара в България през 2023 година. Той подчерта ролята на Камарата като един от най-активните бизнес гласове в публичната среда на страната. Докладът представи постиженията на Камарата при реализация на приоритетите й в областта на върховенство на закона, здравеопазване, дигитализация и развитие на човешкия капитал у нас. Акцент бе поставен върху изграждането на вътрешни общности и стратегически външни партньорства чрез проекти, инициативи и отделни събития.

Събранието завърши с оптимистичните думи на Станислава Танева, с които тя допълнително насърчи членовете да задържат и надграждат своята ангажираност с Камарата, както и да участват активно при реализация на приоритетите на организацията.

Американска търговска камара в България (AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в България вече близо 30 години. Тя обединява близо 350 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация.

Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа

(ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон. Подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 г. Член е на Дигиталната коалиция на Централна и Източна Европа (CEE Digital Coalition).