Освежаваща класика: коктейлът Pimm’s Cup

Няма нищо толкова освежаващо като коктейла Pimm’s Cup, който съчетава характерния британски ликьор Pimm’s No. 1, газирана лимонада (или джинджифилова бира) и много пресни плодове, мента и хрупкаво парче краставица. Тази класическа напитка се е утвърдила като любима по време на турнира Уимбълдън. Популярна е и в Ню Орлиънс, особено на места като известния реасторант Napoleon House – известен и със своите призраци. Напитката, която се асоциира основно с лятото, е вкусна по всяко време на годината.

Съставки и уникалност на Pimm’s No. 1

Pimm’s No. 1 е ликьор на основата на джин, който не се счита за джин в традиционния смисъл. С по-ниско съдържание на алкохол, Pimm’s No. 1 е с 50 процента алкохол, докато повечето джинове са около 80 процента. Освен джин, Pimm’s No. 1 включва билкови екстракти, подправки и карамелизирани портокали. Точната рецепта се пази в тайна и е известна на малцина. Самият ликьор има тъмен червеникаво-кафяв цвят и представлява комбинация от билкови и горчиво-сладки нотки.

История и развитие на коктейла

Коктейлът Pimm’s Cup първоначално е създаден с медицинска цел. Изобретателят на ликьора, Джеймс Пим, започва да продава сместа в своя лондонски бар за стриди през 20-те години на ХIХ век като средство за по-добро храносмилане. Той я нарекъл „домашна чаша“, от което произлиза частта „чаша“ в окончателното име на коктейла и започнал да бутилира своята смес през 60-те години на ХIХ век.

В името Pimm’s No. 1, числото 1 обозначава факта, че Пим е създал и други чаши, като No. 2, която съдържа скоч, и No. 3 – бренди. Повечето от ликьорите на Pimm’s вече не са налични, но все още съществува Pimm’s No. 3, който се предлага под името Pimm’s Winter Cup.

Рецепта за Pimm’s Cup

Ако искате да направите коктейл Pimm’s Cup, процесът е изключително прост:

Комбинирайте 52 мл Pimm’s No. 1 със 148 мл лимонада или джинджифилова бира. Добавете резенчета от любимите си плодове (цитрусови, ягоди, ябълки). Поставете и резен краставица в коктейлна чаша (примерно Колинс), пълна с лед. Разбъркайте добре, добавете клонче мента отгоре и се насладете на освежаващия вкус.

Този коктейл е идеален за партита, излети с приятели или просто за почивка у дома, и със сигурност ще остави приятен спомен в съзнанието на всеки, който го опита.

Четете още : Най-добрите барове в света за 2024 година.