Мерилин Менсън се завръща след 3-годишен разрив с музикалната индустрия

Три години, след като Мерилин Менсън беше обвинен във физическо насилие над жени и прекъсна връзките си с музикалната индустрия, той реши да се завърне триумфално на бял кон – с нов, дванадесети поред студиен албум.

Заглавието му е One Assassination Under God – Chapter 1.

Съдейки по успеха на песните от новия албум в различни музикални класации, Мерилин Менсън успява да си върне доста загубени позиции

Албумът на Мерилин Менсън “One Assassination Under God – Chapter 1” определено няма да разочарова онези, които от 30 години слушат американската черна овца, прославила се през 90-е години като един от лидерите на вълната на новия алтернативен рок, а след това и като автор на най-популярната песен от саундтрака към филма „Матрицата“. В конкретния албум говорим по-скоро за връщане към неговото по-автентично звучене.

При албума на Менсън “We Are Chaos” (2020) “виновник” за успеха беше кънтри продуцентът Шутър Дженингс. Освен това в онзи албум отпреди четири години звукът в тавата се доближи максимално до помпозния стадионен рок със силно глем влияние. За разлика оттогава, сега в “One Assassination Under God” Мерилин Менсън се фокусира върху пост-пънка с индустриален акцент, добре познат на неговата публика.

Според някои музикални критици Менсън е поставил задача на изкуствения интелект, като преди това е заредил най-добрите си песни в машината, след което полученият резултат ни предлага в нова композиция. От друга страна, той е заложил продуцент да му бъде филмовият композитор и китарист Тайлър Бейтс, който е известен с умението си да композира така, сякаш е единствен на света, надарен с подобна дарба.

Но преди да продължим с намеците за употребата на изкуствен интелект, трябва да признаем, че трите сингъла, довели до издаването на албума, “As Sick As The Secrets Within”, “Raise The Red Flag” и “Sacrilegious”, имаха брилянтно представяне от двете страни на Атлантическия океан.

Във Великобритания, например, новите песни на Менсън се конкурират наравно с поп хитове. Неговата музика очевидно много е липсвала на мнозина.

За верните фенове самият факт на издаването на албума на Мерилин Менсън е голяма изненада. В началото на десетилетието изглеждаше така, сякаш той повече няма да твори нова музика – обвиненията, предявени срещу него, бяха твърде тежки.

Всичко започна на 1 февруари 2021 г., когато срещу Менсън надигна глас Евън Рейчъл Ууд, с която той имаше романтична връзка в края на 2000-те. Актрисата заяви в социалните мрежи, че през всичките тези години рок музикантът е упражнявал психологическо, физическо и сексуално насилие срещу нея. След нея още четири жени направиха подобни изявления. Шокиращи подробности от срещи с Менсън споделиха и вокалистката на Wolf Alice Ели Роусел и кънтри певицата Фийби Бриджърс.

Лейбълът Loma Vista веднага обяви, че прекратява всяко сътрудничество с Менсън, а създателите на сериала “Американски богове” решиха да “отрежат” от ролята му в третия сезон. Агенция CAA обяви, че повече няма да представлява интересите му, а мениджърът на Менсън – Тони Сиула – се отказа от сътрудничеството си с него, продължило 25 години.

Всички тези решения бяха обявени публично, преди каквито и да е съдебни процедури, просто въз основа на устните изявления на предполагаемите жертви. Своеобразната наказателна акция срещу музиканта беше подкрепена и от бившите му приятели и колеги Трент Резнър (Nine Inch Nails) и Уес Борланд (Limp Bizkit).

При подобни обстоятелства беше трудно да се правят, каквито и да е прогнози за кариерата на Менсън. Музикантът обаче имаше късмет с адвокатите си. В рамките на две години и половина Менсън успя да разреши отношенията с всички ищци. През май тази година стана известно, че Мерилин Менсън е подписал нов договор. Този път – с легендарния немски звукозаписен лейбъл Nuclear Blast, нашумял с издаването на най-добрите траш метъл банди на планетата и изобщо с подкрепата за всякакъв вид екстремен метъл.

По отношение на репутацията си в музикалните среди Менсън си спечели нови точки с впечатляващото изпълнение на “One Assassination Under God”.

Интересното е, че през същата 2021 г., когато Мерилин Менсън беше обвинен във всички смъртни грехове, най-успешният кънтри изпълнител на 2020-те, Морган Уолън, също стана жертва на „културата на отмяната“. В дружеска раздумка Уолън си позволи да използва думата “негър” и след като това стана публичен факт, той бе лишен от всякакви участия в радио ефира.

През 2023 г. фронтменът на Rammstein Тил Линдеман също за малко да стане жертва на „културата на отмяната“. Вестник Die Welt публикува разследване за “особените” отношения на вокалиста с фенките му. Разследването бе вдъхновено от признанията на негови почитателки в социалните мрежи. След него и кариерата на Линдеман, и бъдещето на групата се оказаха под въпрос.

Година по-късно – през есента на 2024 г. Мерилин Менсън свири на концерти, промотирайки новия си албум, а Тил Линдеман е на турне в Съединените щати и планира да пее на стадиони в Европа през 2025 година. Морган Уолън също свири пред препълнени стадиони, а новите му песни неизменно оглавяват класациите. С две думи – или „културата на отмяната“ е отменена, или феновете като цяло са склонни да прощават на любимците си греховете им.