Функционалната тренировка – ключът към по-силна, по-бърза и устойчива на живота версия на теб самия

Дали ще е схванат гръб от седене пред бюро или разтегнато сухожилие при навеждане – дребните неразположения са част от ежедневието. Но функционалната тренировка е универсалното решение, което не изисква да променяш из основи тренировъчния си режим, за да предотвратиш задълбочаването на тези дребни травми с напредването на възрастта.

Какво представлява функционалната тренировка?

Функционалната тренировка включва упражнения, които наподобяват движенията, които извършваме в ежедневието. „Представи си клякане, за да вдигнеш пазарски торби, протягане, за да вземеш нещо от горен рафт, или усукване, за да погледнеш назад“, обяснява Роуан Клиф, треньор в базираното на изкуствен интелект фитнес приложение Freeletics.

Имитирайки реални движения във фитнеса, увеличаваме капацитета на тялото си, така че когато изпълняваме същите движения в реалния живот, те да се усещат леко. Ако тренираш с 15-килограмова дъмбелка с една ръка, в магазина 5-килограмовата чанта няма да ти тежи.

Защо този вид тренировка е полезен

Едно от предимствата на функционалната тренировка е повишаването на работния ти капацитет – тоест колко физическа работа може да понесе тялото ти.

Става въпрос за издръжливост и сила. Ако бягаш, може да включиш спринтове или напади за по-здрави колене. Ако вдигаш тежести – упражнения за ротаторния маншон, за да подобриш движението при изхвърляне и клякане.

И науката го подкрепя: систематичен преглед в European Review of Aging and Physical Activity показва, че функционалната тренировка запазва мускулната сила и свободата на движение при по-възрастни хора. Друго изследване, публикувано в Frontiers In Physiology, заключава, че функционалната тренировка подобрява скоростта, мускулната сила, баланса и пъргавината.

Кога и как да правиш функционални тренировки

Подходът към функционалната тренировка трябва да е индивидуализиран и съобразен с конкретните ти фитнес цели. Важно е не просто да включиш отделни движения, а да структурираш тренировките така, че да насърчават функционална сила, издръжливост и мобилност, полезни в реални ситуации.

Например: обичаш клекове? Вместо щанга, пробвай гоблет клек с пауза – това активира корема и наподобява движения като повдигане на дете. Ако правиш лежанка, комбинирай с TRX лицеви опори – добавят елемент на баланс.

Какво ти трябва у дома?

Ластици – супер универсални.

Дъмбели/Кетълбели – за клекове, напади, преси.

Топка за баланс – за коремни упражнения.

Лост за набирания – задължителен.

Примерна кратка функционална тренировка (3 рунда, 2 пъти седмично):

A1) Спайдърмен разтягане с гръдна ротация – 5 повторения на страна

A2) Упражнение от лег по гръб, с противоположно движение на ръце и крака, за укрепване на коремната мускулатура и стабилизация на тялото. – 16 повторения общо

B1) Въртеливи дърпания с ластик (wood chops) – 10 повторения на страна

B2) Едностранна румънска тяга – 8 повторения на страна

C1) Напади с редуване на краката – 8 на страна

C2) Пляскане по рамо от висока дъска (high plank shoulder taps) – 16 общо

Готов ли си да се движиш по-умно, не просто повече?

