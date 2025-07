Това е единствената „суперхрана“, която задължително трябва да ядете на закуска

От омлети с кашкавал до боровинкови палачинки и останала от вчера пица – днес имаме безброй възможности за закуска.

Но някои варианти определено са по-богати на хранителни вещества от други. Та какво би било избор №1 на диетолог? И как можем да вкараме повече полезни вещества в тялото си още сутринта, без да жертваме вкуса?

Това попитаха Лиза Московиц — лицензиран диетолог, сертифициран нутриционист и главен изпълнителен директор на NY Nutrition Group – водещите на подкаста Am I Doing It Wrong? на HuffPost, Радж Панджаби и Ноа Микелсън.

Любимата закуска на Московиц? Чиа семена.

Чиа се добиват от растението Salvia hispanica, част от семейството на ментата.

„Това е суперхрана заради множеството хранителни ползи – от фибри и магнезий до витамини B и желязо. Има и малко количество протеин,“ казва авторката на книгата The Core 3 Healthy Eating Plan.

Чиа семената съдържат и омега-3 мастни киселини, които поддържат мозъка и сърцето здрави и спомагат за намаляване на възпаленията.

„Страхотни са за регулиране на храносмилането,“ добавя тя. „Ако имате проблеми със запек или нередовен стомах, чиа е чудесен източник както на неразтворими, така и на разтворими фибри.“

Само 2–3 супени лъжици чиа съдържат почти 10 грама фибри

Това е една трета от препоръчителния дневен прием. Фибрите не само подпомагат храносмилането, но и намаляват риска от сърдечни заболявания, диабет и някои видове рак.

Как да ги включим в закуската си?

„Можете да ги поръсите в йогурта, овесената каша, върху авокадо тост, в яйцата, дори в кафето,“ предлага Московиц. „Можете също да ги накиснете в бадемово, краве или овесено мляко и да ги оставите в хладилника за една нощ – чудесен вариант за закуска на път.“

С малки промени – като добавянето на чиа или други богати на хранителни вещества храни като ядки и плодове – можем да направим сутрешната си рутина по-полезна без да се отказваме от любимите вкусове.

„Спрете да се тревожите за това какво да изключите – мислете какво можете да добавите,“ съветва тя.

