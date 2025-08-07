Аржентина се утвърждава като петролна сила в Южна Америка

Откриването на огромното шистово находище Вака Муерта се оказа повратен момент за икономически затруднената Аржентина. Страната, чийто брутен вътрешен продукт от 632 милиарда долара за 2024 г. я подрежда на второ място сред икономиките в Южна Америка, бързо се превръща в един от водещите производители на въглеводороди в региона.

Последните данни от Министерството на икономиката на Аржентина показват, че производството на шистов петрол е достигнало рекордно ниво за юни 2025 г., въпреки че общият добив на черно злато леко е намалял. Междувременно, добивът на природен газ е достигнал нов рекорд за същия месец, подпомогнат от по-силното от очакваното производство от конвенционални находища, което компенсира спада на шистов газ.

Производството на въглеводороди в Аржентина продължава да нараства стабилно, въпреки множеството икономически и социални предизвикателства пред страната. Това се дължи на огромния потенциал на формацията Вака Муерта, която обхваща 8.6 милиона акра в басейна Неукен. Формацията съдържа около 16 милиарда барела извлекаем шистов петрол и 308 трилиона кубически фута шистов газ. Тези колосални стойности поставят Вака Муерта сред петте най-големи неконвенционални находища в света. Успешната ѝ експлоатация може не само да се окаже решаваща за икономиката на Аржентина, но и да превърне страната във водещ производител на петрол и природен газ в Южна Америка.

Официални данни показват, че Аржентина е добивала средно 771 888 барела суров петрол на ден през юни 2025 г., като над 62% от това количество е шистов петрол – най-високият дял досега. Това е увеличение с 3.32% спрямо предходния месец и скок от 16.79% на годишна база. Което помогна на Аржентина да изпревари отново Колумбия и да стане четвъртият най-голям производител на петрол в Латинска Америка.

Впечатляващо е, че силните производствени резултати са постигнати въпреки намаляващия брой активни сондажи. Според консултантската компания Baker Hughes, в края на юни 2025 г. в страната са работили 42 активни сондажа (30 за петрол и 12 за газ), спрямо 50 (38 петролни и 12 газови) година по-рано. Това показва, че ефективността на операциите във Вака Муерта се повишава, като добивът нараства дори при по-малък брой съоръжения. То също така подчертава подобрената продуктивност на остаряващите конвенционални находища в провинциите Рио Негро, Ла Пампа и Мендоса.

Националната петролна компания YPF – най-големият производител във Вака Муерта и Аржентина като цяло – е направила по-голямата част от инвестициите и има основен принос за растежа на производството. Компанията ще вложи до 5.2 милиарда долара през 2025 г., като около две трети (3.6 милиарда) са насочени към проучване и добив. Това е част от амбициозен инвестиционен план на стойност почти 36 милиарда долара за периода 2025 – 2030 година. YPF прогнозира, че нетното производство на шистов петрол ще достигне 470 000 барела на ден до 2030 г. – почти четири пъти повече от 122 000 барела през 2024 г. и три пъти повече от 172 000 барела за първите шест месеца на 2025 година.

Всички тези събития демонстрират ускореното развитие на критична инфраструктура, която подкрепя ръста на добива. Формацията Вака Муерта продължава да надминава очакванията и е на път да се превърне в световно признат актив за производство на неконвенционален петрол и природен газ.

С въвеждането на нова инфраструктура и стабилизирането на аржентинската икономика благодарение на ориентираните към бизнеса реформи на президента Хавиер Милей, се очаква увеличаване на чуждестранните инвестиции, които ще подпомогнат развитието и добива.

Атрактивността на формацията се увеличава и заради ниските оперативни разходи – около 5 долара на барел – както и ангажимента на властите в Буенос Айрес да облекчат регулациите и да премахнат капиталовия контрол в началото на 2026 година. Всичко това е предпоставка Аржентина да надхвърли 1 милион барела добив на петрол на ден до 2030 г., като по този начин ще затвърди позицията си на третия по големина производител на черно злато в Южна Америка.