Пет лесни Пилатес упражнения, които можете да правите у дома, за да запазите гъвкав гръб с напредването на възрастта

Изпробвайте тези пет упражнения, които ще направят гръбнака ви по-гъвкав само за няколко минути

Не е тайна, че Пилатес може да ви помогне да изградите сила – особено в ядрото (core). Но тази семпла практика е също изключително ефективна за поддържане на подвижността на гръбнака.

„Упражненията за гръбначна подвижност включват движения в различни посоки, равнини и измерения, за да се освободи напрежението и да се създаде пространство в тялото,“ казва Ноеми Надж-Бхавсар, инструктор по Пилатес и основател на Beyond Move.

Тя е създала тази кратка пет-движенческа рутина за подобряване на гъвкавостта и обхвата на движение в гърба.

Пет Пилатес упражнения за гърба

Можете да изпълнявате упражненията като последователна серия или поотделно, ако нямате много време.

1. Русалка

Повторения: 4–6 на всяка страна

„Това е любимо упражнение в Пилатес. Мобилизира торакалния отдел на гръбнака (средната част на гърба) чрез странични наклони, разтягане и удължаване. Чудесно е при скованост в горната част на тялото и при сколиоза“, казва Надж-Бхавсар.

Как се изпълнява:

  • Седнете със скръстени крака, изправен гръб и отпуснати рамене.
  • Вдишайте и повдигнете дясната ръка нагоре и я пренесете над главата наляво, като поставите лявата предмишница на пода.
  • Върнете се в изходна позиция и повторете от другата страна.

2. Мост с рамене

Повторения: 3–8

„Уверете се, че тежестта на тялото ви е равномерно разпределена между ходилата, таза и раменете“, съветва Надж-Бхавсар.

„Много хора повдигат таза, но прехвърлят тежестта към раменете и извиват прекалено гърба. Това няма да помогне при болки в гърба.“

„Постепенното движение прешлен по прешлен помага за изолирането на движението и за мобилизирането на гръбнака.“

Как се изпълнява:

  • Легнете по гръб със свити колене, ходила на пода, близо до седалището, ръце до тялото.
  • Вдишайте и бавно повдигнете опашната кост и долната част на гърба, като „разгъвате“ гръбнака за 8–10 секунди, докато лопатките се отделят от пода.
  • Издишайте и бавно се върнете надолу, прешлен по прешлен, също за 8–10 секунди.

3. Отваряне на ръката

Повторения: 3–5 на всяка страна

„Това упражнение включва ротация на гръбнака, особено полезна за средната и долната част на гърба“, казва Надж-Бхавсар.

„Избягвайте да пренатоварвате рамото – движете се с гръбнака, главата и очите.“

Забележка: Ако имате остра болка в рамото, избягвайте това упражнение.

Как се изпълнява:

  • Легнете на дясната страна със свити колене под ъгъл от 90°. Подпрете главата си с дясната ръка или възглавница.
  • Вдишайте и изпънете лявата ръка напред, по пода.
  • Издишайте и преместете лявата ръка през тялото, завъртайки горната част на гърба и гърдите наляво.
  • Вдишайте и бавно се върнете в начална позиция.
  • Изпълнете всички повторения от едната страна, после сменете.

4. Котка–крава

Повторения: 6–8

„Котка–крава преминава от флексия към екстензия на гръбнака и създава пространство. Освобождава и напрежението в шията,“ казва Надж-Бхавсар.

„Особено е подходяща за хора, които работят на бюро и седят дълго време. Може да се изпълнява и в изправено или седнало положение.“

Как се изпълнява:

  • Застанете на колене и длани – раменете над китките, бедрата над коленете.
  • Издишайте и извийте гръбнака нагоре (като котка), прибирайки брадичката към гърдите.
  • Вдишайте и извийте гърба надолу (като крава), повдигайки гърдите и леко накланяйки главата назад.
  • Движете прешлен по прешлен, синхронизирайки с дишането.

5. Промушване на иглата

Повторения: 3 на всяка страна

„Като допълнение към котка–крава, упражнението „промушване на иглата“ съчетава ротация и удължаване на гръбнака. Страхотно е при стягане в средната част на гърба и болки,“ казва Надж-Бхавсар.

Как се изпълнява:

  • Застанете на длани и колене – раменете над китките, бедрата над коленете.
  • Вдишайте и повдигнете дясната ръка нагоре, извивайки тялото надясно.
  • Издишайте и промушете дясната ръка под лявата, като завъртите торса наляво и свалите дясното рамо към пода.
  • Задръжте за два вдишвания.
  • Вдишайте и върнете движението обратно, повдигайки ръката нагоре.
  • Изпълнете всички повторения от едната страна, после сменете.

