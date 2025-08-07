В България по-добре е да си концесионер, отколкото банкер

Да, у нас е чудесно да си концесионер, преди всичко на летище София, за да събираш приходи от все по-нарастващия пътнически трафик, без да плащаш нито стотинка концесионни такси цели 10 години наред.

Далеч по-зле вече е да си банкер в България, където, докато се чудиш как да си събираш раздадените кредити при все по-разрастващата се криза, правителството безмилостно те натиска да си платиш данъците предсрочно, за да си върже здраво опоскания бюджет!

Така в едно и също време кабинетът „Желязков“ се явява като зла мащеха за банките, които по настояване на финансовия министър Теменужка Петкова към юни са осчетоводили над 500 млн. лв. данък печалба за 2025 г., и като майка закрилница за концесионера на летище София – „Соф Кънект“.

Почти по същото време,

когато стана известен правителственият натиск върху банките

във вторник (5 август), в публичното пространство излязоха доста статии със сходни заглавия: „Концесионерът на софийското летище се инати за отсрочените такси“, „Концесионерът на летището в София още не е склонен да започне плащането на таксата“, „На концесионера на софийското летище не му се иска да плаща предсрочно концесионни такси“ и пр.

От тях става ясно, че

според изявление на изпълнителния директор на концесионера

на летище София Хесус Кабайеро Пинто се водят „разговори“ с правителството за отложените концесионни такси и за нови компенсации: „Като започнем да плащаме по-рано от 2031 г., това ще повлияе на икономическия баланс на концесията и ще трябва да има някаква компенсация. Това обсъждаме в момента“ – заявил пред журналисти Пинто.

Вероятно казаното от Пинто е в отговор на неотдавнашно изявление на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов, според което държавата ще поиска от концесионера на летище София „Соф Кънект“ да започне да плаща

годишните концесионни такси от началото на 2026 година.

Припомням, че с анекс към договора за концесията, подписан на 9 април 2021 г., плащането на тези такси беше отложено с 25 години. Според изчисленията размерът на тези такси трябва да бъде поне 24.5 млн. евро годишно или минимум 245 млн. евро за 10-годишния период на отлагането.

Тъй като през последните две години трафикът на летище София надхвърли предпандемичните нива от 2019 г., то размерът на отложените концесионни възнаграждения със сигурност ще надхвърли 30 млн. евро годишно.

Според анекса към концесионния договор държавата и концесионерът поемат безусловен ангажимент да упражняват мониторинг върху нивата на въздушния трафик и на приходите поне веднъж годишно. Следователно и правителството, и концесионерът прекрасно знаят, че трафикът вече значително надхвърли не пандемичните, а силните предпандемични нива, поради което

икономическият мотив за подписването на анекса

за 10-годишното отлагане на плащанията на таксите вече е отпаднал.

Припомням, че „Соф Кънект“ подписа и договора, и анекса към него по време на пандемията от COVID-19. След като концесионерът толкова много се е съмнявал в успеха на концесията – защо не се е отказал в полза на класираните след него кандидати, някои от които бяха дали дори по-добри оферти? Защо натисна държавата и защо тя, в лицето на тогавашния транспортен министър Росен Желязков, отстъпи за таксите?

Освен това, в официалното изявление на Росен Желязков, дадено на 9 април 2021 г. след подписания от него анекс към концесионния договор се посочва: „При преодоляване на последиците от пандемията плащането на отложените годишни концесионни възнаграждения може да бъде възстановено преди изтичането на срока на отлагане“.

Въпросът е защо днес вече като премиер Росен Желязков мълчи по въпроса!

Защо премиерът нехае за едни около 50 млн. лв. годишно,

които концесионерът трябва да плаща поради отдавна отпадналия мотив на анекса, докато подчинената му Теменужка Петкова натиска банките да внасят предсрочно данъка си, за да бъдат навреме изплащани пенсии, социални помощи, парите за здравната помощ и заплатите в обществения сектор.

Като мислещи хора тук обаче не можем да не си зададем и един друг, не по-малко важен въпрос: Защо именно сега, в отпускарския август, излязоха толкова много статии, засягащи концесионера на летище София?

Защото излизането на толкова много статии в близки до управляващата партия ГЕРБ, а и до Посолството медии, едва ли е случайност.

Погледнато чисто формално тези статии отразяват изявление на шефа на „Соф Кънект“, а то пък е резултат от неотдавнашно поредно изявление на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов,

според което той ще настоява от 2026 г. концесионерът да започне да си плаща.

В този смисъл – дали пък целта на този голям медиен шум не е да изиграе ролята на първа вътрешно коалиционна закачка, инициирана от ИТН? Знаем, че ИТН е част от правителството, а Караджов е представител именно на ИТН.

Знаем също, че ИТН не притежава такъв огромен медиен ресурс, с какъвто разполагат, например, ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“! В този смисъл изказвания, които ще намерят отзвук в засегнатата страна, а оттам – чрез широко медийно отразяване – и в обществото, са отлична стратегия!

Още повече, че преди месеци дори беше лансирана и идеята приходите от годишните концесионни такси да бъдат включени в бюджета за 2026 година.

От друга страна, тези множество статии срещу концесионера на летище София леко понамирисват на някаква

специално замислена акция срещу премиера Желязков.

Все пак той лично подписа договора за концесията и анекса към него за отлагането плащанията на таксите за първите 10 години – с цели 25 години, когато те ще бъдат значително изядени от инфлацията.

Кой може да атакува точно в този ваканционен момент премиера, напомняйки за лошия концесионен договор и още по-лошия анекс към него?

Дали това не говори за някакви вътрешни търкания или дори за разчистване на сметки между създателя и ръководителя на ГЕРБ Бойко Борисов и направилия през последните няколко години шеметна кариера Желязков?

Дали за това не намекват някои изказвания на Бойко Борисов от последните седмици, в които той някак безцеремонно заявяваше: „Питайте премиера!“

Дали и Желязков няма да го сполети

съдбата на бившия втори в ГЕРБ – Цветан Цветанов?

А може би целта на тази медийна атака срещу концесионера на летище София е да изиграе ролята на нещо като артилерийска подготовка за предстоящата смяна на кабинета и включването в него и на други участници през есента?

Едва ли е случайно, че толкова много пъти от пролетта насам ръководството на ПП-ДБ коментираше, че ще поиска първия вот на недоверие към правителството именно през септември? Още повече, че лидерите на някои малки партии в НС се изказаха в тази посока точно преди лятната ваканция.

Може

би в близките седмици ще получим я отговори на тези въпроси.

А, както „Банкеръ“ многократно писа пред последните години, на летище София продължава да има много проблеми, резултат от нехайното управление на концесионера. Проблеми, които засягат не само качеството на обслужване на пътниците, но и основните дейности на летището – безопасността на полетите и сигурността на пътниците и екипажите. Проблеми, които вместо да намаляват, все повече се увеличават.

Проблеми, за които държавните контролни органи нехаят, но ние като обществено отговорна медия ще продължим да информираме и в бъдеще.