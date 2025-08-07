Швейцарски политици настояват за отмяна на сделката за изтребителите F-35 след американските мита

Политици от различни партии в Швейцария настояват за анулиране на поръчката за три дузини изтребители F-35A от американския военен гигант Lockheed Martin Corp, след като президентът Доналд Тръмп наложи едни от най-високите мита в света върху страната.

Призивите Швейцария да се оттегли или поне да преразгледа планираната покупка, която може да достигне 7.3 милиарда швейцарски франка (9.1 милиарда долара), набраха скорост в Берн, след като Тръмп изпълни заканата си и наложи мито от 39% върху швейцарския износ.

Проектът за закупуване на бойни самолети е обект на разгорещени дебати в Швейцария от седмици, след като правителствени служители признаха за „недоразумение“ с Вашингтон относно реалната цена на самолетите.

„Държава, която ни замеря с камъни в търговията, не бива да получава подарък“, заяви депутатът от Зелените Балтазар Глетли, който през пролетта внесе предложение за прекратяване на проекта – предложение, което може да бъде обсъдено в парламента още през септември.

Седрик Вермут, съпредседател на Швейцарската социалдемократическа партия, настоя за нов референдум, „за да може населението да спре покупката“, каза той в изявление по имейл до Bloomberg.

Левите предложения се очаква да получат подкрепа и извън собствените си политически кръгове, тъй като хаосът с митата от миналата седмица разшири кръга от политици, които поставят под въпрос дали покупката от Lockheed Martin е правилното решение в условията на променяща се геополитическа обстановка.

Поръчката от 36 самолета представлява около една трета от доставките на компанията за 2024 година. Lockheed Martin вече срещна сериозни предизвикателства тази година – отчете загуби от 1.6 милиарда долара в последния финансов отчет през юли, докато Пентагонът значително намали предвидените си поръчки на F-35 за фискалната 2026 г. и насочи повече средства към конкурентни програми.

„Не знам как хората ще приемат покупката на изтребители F-35 на по-висока от очакваната цена – особено след американския търговски удар“, заяви либералният депутат Ханс-Петер Портман, който е от същата партия като президента на Швейцария Карин Келер-Зутер.

Портман заяви, че правителството трябва да обмисли „пълно или частично прекратяване на договора и просто да преглътне евентуалните загуби“. След това страната трябва да проучи какви празнини в отбраната могат да бъдат запълнени чрез по-тясно сътрудничество с европейски партньори, допълни той.

Това съответства на по-широка тенденция в швейцарската политика за сигурност, която досега бе ограничавана от правила, забраняващи продажбата на оръжия в зони на конфликти като Украйна. Но страната вече сигнализира за промяна в курса – с обещание поне 30% от оръжията да се купуват от Европа и с намерение за преговори с Европейския съюз относно сигурността.

Швейцария плаща едни от най-високите мита, наложени от Тръмп, след като последният ѝ опит да убеди президента на САЩ да ги намали се провали. Надценката от 39% върху износа – от швейцарски луксозни часовници до капсули кафе Nespresso е най-високата сред развитите страни и далеч надвишава 15-процентното мито, наложено на съседния Европейски съюз.

Натискът срещу американските изтребители влиза в противоречие с идеята да се използва покупката като лост за облекчаване на търговските преговори с Вашингтон. Приемането на по-високата цена – и потенциално поръчка на още самолети – може да убеди Тръмп, имайки предвид как покупките на оръжия се използваха в други негови търговски сделки.

Държавният секретар Марко Рубио, който понастоящем е и временно изпълняващ длъжността съветник по националната сигурност се срещна с Келер-Зутер по време на спешното ѝ посещение в САЩ в сряда. Изявление на Държавния департамент гласи, че по време на разговорите двете страни са „потвърдили ангажимента си за засилване на двустранното сътрудничество в областта на отбраната“.

