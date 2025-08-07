Денят по диагонал – 7 август 2025 г.

Българският институт за правни инициативи (БИПИ) отправи въпроси към четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Сред тях са: използвали ли са езикови модели с изкуствен интелект при изготвянето на концепциите си; трябва ли КПК да се самосезира и да разследва български граждани, включени в санкционни списъци за корупция от външни юрисдикции, както и какво е тяхното мнение за законопроекта за закриване на КПК, внесен от лидера на „Ново начало“ Делян Пеевски.

От Центъра за защита на правата в здравеопазването са потърсили информация колко е реалният брой на хората – магистрати, държавни служители, военни – които не си внасят сами здравните вноски, а това се извършва от държавния бюджет.

От финансовото министерство ги препратили към НАП, оттам ги насочили към НЗОК, а от Здравната каса им отговорили, че не разполагат с такава информация.

Бизнесът изпрати до властта възраженията си срещу законопроекта за веригата на доставки на хранителни продукти, чиято редакция поставя допълнителни рестрикции.

Текстовете предизвикаха реакции с ограничаването на промоциите до 10% и своеобразните квоти за 50% родно производство и 80% български млечни продукти в магазините.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне с руския си колега Владимир Путин още следващата седмица. Той посочи, че ще се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски. Американският президент не се ангажира да коментира дали споразумението за край на войната е близо, но по всичко личи, че му е писнало от „европейските проблеми“.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се срещна с Путин в Кремъл в сряда, само два дни преди крайния срок, определен от Белия дом на Москва да спре войната си срещу Украйна или да се изправи пред допълнителни санкции.

Новите реципрочни митнически ставки на американския президент Доналд Тръмп влизат в сила в полунощ на 7 август във Вашингтон, качвайки налозите на вноса в Съединените щати до най-високите им равнища от век насам.

Стартираната от Тръмп нова епоха на търговско съперничество се случва въпреки неистовото лобиране на световните столици за избягване на митата – гвоздеят на икономическата програма на Тръмп, след изтичането на седемдневния гратисен период от обявяването на последната версия на режима през миналата седмица. Швейцарският президент Карин Келер-Зутер отлетя за вкъщи от Вашингтон на 6 август, след като се провали в последен опит да понижи най-високата сред развитите държави ставка от 39 процента.

Окръжна прокуратура – Русе е внесла в съда обвинителен акт срещу трима души за извършени в продължение на години имотни измами. Единият от участниците в организираната престъпна група е полицейски служител в районно управление.

Деянията, общо 5 на брой, са извършени в Бяла, Русе и Силистра, като триото е измамило купувачи на имоти, че им прехвърля собствеността на чужди земеделски земи.