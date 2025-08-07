За седем месеца Сметната палата е приела 160 одитни доклада. За открити нарушения, сред които при процедури за обществени поръчки и управление на имоти общинска собственост, са сезирани Агенцията за обществени поръчки, Комисията за противодействие на корупцията, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националната агенция за приходите.

Сметната палата изпраща одитни доклади или извлечения от тях на компетентните органи за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност при наличие на данни за вреди и нарушения при изпълнението на бюджети, на сметки за средства от Европейския съюз или при управлението на имущество, за които изрично се подчертава, че НЕ съставляват престъпление, гласи член 57 от Закона за Сметната палата. Сред нарушенията може да са и неспазване на бюджетната дисциплина, несъобразяване със закони и други нормативни разпоредби, некоригирани неправилни отчитания и други. Съответният орган е длъжен в 14-дневен срок от получаването на материалите от одита да възложи извършване на необходимите действия за търсене на отговорност и в срок до два месеца да уведоми председателя на Сметната палата за предприетите мерки.

На това основание

13 доклада са изпратени на Агенцията за обществени поръчки.

Несъответствия при процедурите са установени при одити в Комисията за регулиране на съобщенията, в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението към МВР“, във Върховния административен съд, Българския институт по метрология, Националния осигурителен институт, в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, в общините Главиница, Макреш, Ихтиман, Тетевен, Две могили, Садово и Плевен.

Заради нарушения при провеждане на търгове и конкурси и изпълнение на договори, отнасящи се за общински имоти, извлечения от един доклад са изпратени на Комисията за противодействие на корупцията. Констатираните несъответствия са установени при Одит за съответствие при управлението и разпореждането с имоти общинска собственост на общините Мадан, Поморие и Чирпан за периода от 1 януари 2021 до 31 декември 2022 година.

Извлечения от 22 доклада са изпратени на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Четири доклада са изпратени на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Това са части от одитните доклади на годишнините финансови отчети на Якоруда за 2023 г., за който одитният екип е дал оценка „квалифицирано мнение“ (открити са съществени неточности с приложимата обща рамка за финансово отчитане); на Челопеч за 2023 г. с „отрицателно мнение“ (изцяло негативна оценка за отчета на общината). На директора на НАП за „несъобразяване със закони и други нормативни разпоредби“ и за „некоригирани неправилни отчитания“ са изпратени и одитните доклади на ГФО на общините Раднево и Перущица за 2024 г., на които одитният екип е дал изцяло положителна оценка – „немодифицирано мнение“.

Сметната палата може да изпраща доклади и на други органи, които имат отношение към извършения одит, за сведение или за предприемане на съответни действия.

На това основание

общо 59 доклада са изпратени на министъра на финансите и на ресорните министри.

Министърът на финансите е уведомяван в установени при одитите случаи на „несъобразяване със закона и други нормативни документи“.

Два доклада са предадени на комисии в Народното събрание. Одитният доклад за одита за изпълнение „Постигане на енергийна ефективност чрез обновяване на многофамилните жилищни сгради“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2022 г. е изпратен на председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, а докладът за одита „Опазване, възстановяване и устойчиво управление на горите“ за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2023 г. – на председателя на парламентарната комисия по земеделието и храните към НС.

107 доклада са изпратени на председатели на общински съвети.

От 160-те приети доклади за първите седем месеца на годината 138 са финансови: на годишните финансови отчети (ГФО) на бюджетните организации – първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет, както и на общини, чийто бюджет надхвърля 10 млн. лева. В това число влизат и приети през първите два месеца на 2025 г. ГФО за 2023 г. – 22 броя.

Специфичните одити, които са приети през първите 7 месеца на 2025 г., са за финансирането на политическите партии и предизборните кампании, както и на държавни предприятия.