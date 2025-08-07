Центърът за защита на здравните права: Министърът на финансите не знае на колко души плаща здравните вноски

От Центъра за защита на правата в здравеопазването са потърсили информация колко е реалният брой на хората – магистрати, държавни служители, военни – които не си внасят сами здравните вноски, а това се извършва от държавния бюджет. В ефира на БНР председателят на Центъра – д-р Стойчо Кацаров обясни, че тази практика е копирана от други държави, където се приема, че това е някакъв стимул за гражданите, които иначе биха предпочели да работят в частния сектор, където ще получават по-големи възнаграждения.

Кацаров припомни, че Законът за здравното осигуряване задължава всеки български гражданин да внася 8% от дохода си в НЗОК, но ако попада в катерогориите на магистратите, военните и държавните служители, вноската му се внася от държавата.

Проблемът според д-р Кацаров е, че министърът на финансите не знае колко са магистратите, държавните служители и военните, за които плаща здравни вноски. На запитване на Центъра до финансовото министерство колко точно е бройката им, оттам ги препратили към Националната агенция по приходите. От НАП пък препратили питането на НЗОК, а от Здравната каса отговорили, че не разполагат с такава информация.

В крайна сметка от Центъра за защита на правата в здравеопазването подали жалба до Административния съд заради отказа на министъра на финансите да предостави поисканата информация.

Д-р Кацаров е категоричен, че финансовото министерство е длъжно да знае колко пари са необходими за тези вноски и заради това според него държавата не си спазва стриктно задълженията да осигурява всеки месец трите големи групи от хора и така е в нарушение на закона.