За да може да се издържа, учебният ветроход „Калиакра“ се дава под наем за частни събития

Учебният ветроход „Калиакра“ се дава под наем за частни събития. Цената за наема му за два часа е 2700 лева без ДДС. Това обясниха от Българския морски квалификационен център по повод медийни публикации, че вечер плавателният съд се превръщал в пицария.

Управителят на квалификационния център – капитан Денчо Добрев заяви в ефира на БНР, че месечната издръжка на учебния ветроход е 25 000 лева. Той не се съгласи с критиките, че подобна „метаморфоза“ уронва престижа на „Калиакра“ и бе категоричен, че тя й помага да се издържа.

Той даде пример как през 2024 г. практиката на учениците от Варненската гимназия практика била само на кея, а сега – поради възможностите да се излиза в открито море – те са могли да участват в маневри, да вдигат платна и така в голяма част от тях се запалило желанието да пътуват по море.

Капитан Добрев призна, че миналата година имал горчив опит – от Българския морски квалификационен център разчитали, че ще се намерят хора, които да им помогнат финансово с дарения, но реално се отзовали единствено българи от чужбина.