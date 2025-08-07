Бизнесът изпрати на властта възраженията си срещу законопроекта за веригата на доставки на храни

Бизнесът изпрати до властта възраженията си срещу законопроекта за веригата на доставки на хранителни продукти, чиято редакция поставя допълнителни рестрикции.

Текстовете предизвикаха реакции с ограничаването на промоциите до 10% и своеобразните квоти за 50% родно производство и 80% български млечни продукти в магазините.

В ефира на БНР, директорът на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов предупреди за възможна наказателна процедура на Европейската комисия.

От Българската стопанска камара смятат, че регулаторните механизми, разписани в новия законопроект ще окажат негативен ефект върху конкурентната среда и предупреждават, че в настоящия си вид, предложените мерки крият риск от ограничаване на достъпа до пазара, намаляване на избора за потребителите и покачване на цените.

Установяването на минимални и максимални надценки за участниците по веригата е груба държавна намеса в частния сектор, възможността на МС да влияе върху цените създава несигурност в пазарната среда, а въвежданите лимити върху промоционалните кампании ограничават потребителите да пазаруват по-изгодно, посочват от бизнеса в писмо до премиера и министрите на земеделието и на икономиката. А налагането на квоти за българските стоки и продукти поставя под риск насрещното предлагане.

Подобни практики са несъвместими с европейското конкурентно право и могат да доведат до санкции за България, заяви в ефира на БНР Николай Вълканов от сдружението, което обединява хипермаркетите.

Общественото обсъждане по проектозакона продължава до 12 август.