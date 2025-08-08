Израел одобри план за превземане на Газа

Израелският кабинет за сигурност даде зелена светлина на план за поемане на контрол над град Газа, в ключов момент от продължаващия почти две години конфликт в ивицата. Решението бе взето само часове след като премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел възнамерява да установи военен контрол върху цялата територия на Газа.

„Израелските отбранителни сили ще се подготвят да поемат контрол над град Газа, като същевременно предоставят хуманитарна помощ на цивилното население извън бойните зони„, се казва в изявление на офиса на Нетаняху, визирайки Израелските отбранителни сили.

Решението предизвика остри реакции както в страната, така и в чужбина. Опозиционни лидери в Израел предупредиха, че подобен ход може да застраши живота на заложниците, все още държани в Газа и да задълбочи хуманитарната криза. Международни организации също изразиха тревога, че евентуалната офанзива може да доведе до масово изселване на цивилни и допълнително влошаване на условията за оцеляване на населението.

Въпреки критиките, кабинетът подчерта, че целта на операцията е да се „елиминира терористичната заплаха“ и да се гарантира сигурността на израелските граждани. Засега няма официална дата за началото на действията, но военни анализатори смятат, че операцията може да започне в близките седмици.