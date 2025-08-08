Ново изследване разкрива, че колоезденето може да намали риска от деменция с 88%

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Остаряването е неизбежно, но множество изследвания доказват, че редовната физическа активност е един от най-добрите начини да се погрижите за здравето си в бъдеще.

Данните показват, че жените представляват две трети от случаите на деменция в световен мащаб, като загубата на естроген по време на менопаузата увеличава риска от най-често срещаните форми на деменция. Въпреки това, 44-годишно изследване, публикувано в списание Neurology, свързва колоезденето с дългосрочна защита на мозъка.

Какво показва изследването

Проучването обхваща 1462 жени на възраст между 38 и 60 години. В началото на изследването (1968–1970), 191 жени извършват максимален тест по колоездене на стационарен велосипед. Те въртят педалите с различна интензивност, като увеличават натоварването през определени интервали, докато достигнат пълно изтощение.

Пиковото натоварване, измерено във ватове, е използвано като индикатор за максималната им кардиоваскуларна (сърдечно-съдова) форма.

Изследователите стигат до извода, че добрата физическа форма забавя появата на деменция с 9.5 години, а жените с висока кардио-фитнес подготовка имат 88% по-нисък риск от развитие на деменция.

Жените са били периодично изследвани за признаци на деменция през 1974, 1980, 2000, 2005 и 2009 г. Процедурите включват невропсихиатрични прегледи, интервюта и преглед на болнични досиета. Изследвани са също социално-икономически фактори като доход, образование, хранителен режим, тютюнопушене и съпътстващи заболявания.

Резултатите показват, че само 5% от жените с висока физическа форма (според резултатите от теста с велосипед) развиват деменция, в сравнение с 32% при жените със средна форма.

Как да започнете с колоезденето

Ако не сте почитател на колоезденето или нямате място за домашен велоергометър – не се притеснявайте. Изграждането на кардио-фитнес може да се постигне и чрез плуване, бягане или бързо ходене, така че не само колелото носи ползи за паметта.

Разбира се, макар че това е впечатляващо дългосрочно изследване, има и някои ограничения – например, жените с висока физическа форма вероятно са се хранили по-добре и са имали по-здравословен начин на живот. Освен това, проучването е проведено само сред шведски жени. Нужни са още изследвания, но едно е сигурно – да бъдеш активен и здрав с напредване на възрастта има огромни ползи както за физическото, така и за психическото здраве.

