Гръцки търговци искат възобновяване на граничния контрол с България

Гръцки търговци изразиха недоволство от свободното преминаване на стоки през сухопътната граница с България и призоваха за възстановяване на проверките, съобщи общественото радио.

В официално писмо до Агенцията за публични приходи Солунската Търговско-промишлена камара алармира, че от България се внасят стоки без нужните документи и със съмнително качество. В писмото се посочват оплаквания от гръцки бизнесмени относно премахването на контрола върху товарите след присъединяването на България към Шенген в началото на 2025 година.

Те настояват гръцката митническа служба да въведе контрол, включващ взимане на проби от стоките, както и проверки на всички видове товарни камиони. Предложението е тези проверки да се извършват не на граничните пунктове, а на територията на Гърция.