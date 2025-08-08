РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Осигурени са 106 млн. лв. за внедряване от фирмите на технологии по Индустрия 4.0

технологии Индустрия 4.0

До 15 декември може да се кандидатства по мярката за внедряване на технологии от Индустрия 4.0. Тя е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и ще допълни и надгради усилията за развитие на процесите по дигитализация на бизнеса. Бюджетът й е 106 млн. лева, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа.

Тази процедура осигурява средства за внедряване на технологии от малкия и среден бизнес. 

Подаването на документи е изцяло онлайн в системата ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e60fd5f2-a7be-479c-a16f-ae8a95d58911). На същия адрес компаниите могат да задават въпроси и да искат разяснения, а отговорите ще бъдат публикувани както в платформата, така и на сайта на Министерството на иновациите и растежа.

Минималният размер на безвъзмездната помощ по процедурата ще е 150 000 лв.,

а максималният – до 850 000 лв., в зависимост от категорията на фирмата и избрания режим на помощ. 

Ще могат да кандидатстват малки и средни предприятия за финансиране на инвестиции в технологии от Индустрия 4.0 от по-високите нива на дигитализация. Сред тях са индустриален интернет на нещата (IioT), дигитални близнаци, киберфизични системи, изкуствен интелект (AI), анализ на големи данни (Big Data), 3D принтиране, виртуална или добавена реалност и други. 

Ще са допустими и

разходи за повишаване на киберсигурността и поверителността на данните в дружествата

и за въвеждане на стандарти от Индустрия 4.0.

За първи път по тази мярка ще бъде дадена възможност безвъзмездната помощ да се комбинира с финансов инструмент – „Портфейлна гаранция с таван на загубите за дигитализация“. Той ще е с бюджет от над 90 млн. лв. и ще се управлява от Фонд на Фондовете, а самият финансов продукт ще се предлага от избраните банки-партньори.

