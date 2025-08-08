Над 40% от клиентите на „Техем“ в София имат да доплащат за парно

Над 40% от абонатите на „Топлофикация София“, които ползват „Техем“ за топлинен счетоводител, ще трябва да доплатят за парното, потребено през миналата зима. Средната дължима сума е 190 лв. без ДДС. От „Техем“ съобщиха, че изравнителните сметки вече са налични в клиентския им портал. Реклации или допълнителен отчет могат да се подават до 31 август 2025 година.

От компанията посочват, че над 59% от клиентите им приключват отоплителен сезон 2024/2025 или с равни сметки, или със сума за получаване. Средната сума за получаване е 157 лв. без ДДС.

Отоплителният сезон 2024-2025 е бил с продължителност от 184 дни, което е с 35 дни повече от предходния. Средният годишен разход на парно и топла вода (12 месеца) обаче е само с 5% повече, като достига 782,15 лв. без ДДС (за имот до 70 кв.м). Причината за по-слабия от очакваното ръст на средния разход е по-ниската цена на топлинната енергия (128,25 лв./МВтч без ДДС спрямо 137,93 лв. миналата година) и намаленото потребление на топла вода (–8%), обясняват от „Техем“.

Клиентите с месечен дистанционен отчет са използвали средно с 15% по-малко енергия в сравнение с тези с годишно изравняване, съобщават от „Техем“. Причината е, че получават сметка за реално потребление всеки месец и могат своевременно да намалят разхода си.

Монтираните дистанционни разпределители, топломери и водомери премахват и необходимостта от осигуряване на достъп за отчет след края на отоплителния сезон.

От „Техем“ напомнят, че до 31 декември 2026 г. всички уреди за дялово разпределение, включително водомерите за топла вода в топлоснабдени сгради, трябва да бъдат заменени с дистанционни.