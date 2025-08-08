Митове и истина за метаболизма

Силовите тренировки са ключови за хора над 30 години, за да противодействат на загубата на чиста мускулна маса, която може да забави метаболизма.

Въпреки честата употреба на термина, един учен казва, че много хора всъщност не разбират как работи този основен процес в организма.

„Хората мислят, че това има нещо общо с това колко храна можем да ядем, без да качим килограми или нещо подобно“, казва д-р Кевин Хол пред главния медицински кореспондент на CNN д-р Санджай Гупта в неговия подкаст Chasing Life.

Хол иска да повиши разбирането за метаболизма по други причини. „Метаболизмът е невероятен биохимичен процес, който превръща храната, която ядем, и кислорода, който дишаме, в… всичко, което сме, и всичко, което правим“, казва той.

Водещ учен в областта на храненето, Хол е добре известен с изследванията си върху участници в реалити шоуто The Biggest Loser, които помогнаха да се обясни защо някои от тях запазват теглото си, а други го възвръщат.

Той е работил над 20 години в Националните здравни институти на САЩ (NIH). По-късната му работа върху ултрапреработените храни изследва връзката им със затлъстяването, включително проучване, което показва, че те активно карат хората да преяждат.

През април Хол обяви ранното си пенсиониране и напускане на NIH, като посочи цензура върху начина, по който се комуникират резултатите от неговите изследвания. В момента е съавтор на новата книга Food Intelligence: The Science of How Food Both Nourishes and Harms Us, заедно с журналистката Джулия Белуз.

Метаболизмът и отслабването често вървят ръка за ръка в разговорите, но според Хол това е твърде опростенческо.

„Изключително разочароващо е, че този красив физиологичен процес, толкова фундаментален за живота, се свежда до: ‘Ако вземете тази добавка, ще ускорите метаболизма си и ще отслабнете’“, казва той.

Мит 1: Хората със затлъстяване имат бавен метаболизъм

Разпространено е вярването, че бавният метаболизъм води до по-високо тегло. Но обикновено е обратното – по-едрите хора имат по-бърз метаболизъм от по-слабите.

Погрешното схващане произлиза от ранни изследвания, при които учените разчитали на самоотчет за калорийния прием, а хората със затлъстяване често подценявали колко ядат.

Съвременните методи показват, че хората със затлъстяване имат по-висок среден метаболизъм от слабите. Въпреки това митът продължава и дори е довел до трагични случаи, например с опасното вещество DNP през 30-те години, което ускорявало метаболизма, но причинявало слепота и смърт.

Мит 2: Метаболизмът се забавя с възрастта

Според Хол, метаболизмът остава сравнително постоянен до 70–80-годишна възраст. Това, което се променя, е съставът на тялото — след 30-те години започваме да губим мускулна маса и да трупаме мазнини, което косвено намалява метаболизма.

Решението: силови тренировки поне два пъти седмично и достатъчен прием на протеин.

Мит 3: Високият метаболизъм е необходим за отслабване

Хол обяснява, че най-успешно отслабват и задържат килограмите хората с най-голямо забавяне на метаболизма по време на процеса. Това е естествена адаптация на тялото към по-малко енергия, подобно на разтягане на пружина.

Изводът му: трябва да отделим метаболизма от разговора за отслабването и да го ценим като чудо на биологията, което ни поддържа живи, като превръща храната и въздуха в енергия за всяка клетка в тялото ни.

Четете още: Защо се чувстваме сънливи след хранене