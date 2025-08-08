Решението на Израел да превземе град Газа предизвика вълна от критики както от чужбина, така и в самата еврейска страна.

„Хамас“ заклейми приетия от израелския кабинет план за превземане на град Газа като „ново военно престъпление“ срещу населението на анклава. В изявление палестинската групировка предупреди също, че планът ще означава и жертване на останалите израелски заложници.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен призова за незабавно примирие и допускане на хуманитарна помощ в ивицата Газа, а не разширяване на офанзивата.

„Решението на израелското правителство да разшири военната си операция в Газа трябва да бъде преразгледано“, написа Фон дер Лайен в социалните мрежи.

Германското правителство спира износа за Израел на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа до второ нареждане, обяви канцлерът Фридрих Мерц.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че решението на Израел е погрешно и няма да сложи край на конфликта, а ще доведе до още кръвопролития.

Турция също осъди най-категорично плана на Израел и призова международната общност и Съвета за сигурност на ООН да предприемат действия, за да предотвратят изпълнението му. И от ООН предупредиха, че ходът може да доведе до „катастрофални последици“.

Саудитска Арабия окачестви плана като продължение на етническото прочистване и глада в анклава.

Планът предвижда евакуация на палестински цивилни от град Газа и започване на сухопътна офанзива там. Кабинетът по сигурността прие и пет принципа за прекратяване на войната, които включват разоръжаване на Хамас, връщане на всички заложници – както живи, така и мъртви, демилитаризация на ивицата Газа, израелски контрол върху сигурността в анклава и съществуването на алтернативно гражданско правителство, което не е на „Хамас“ или Палестинската власт.

Премиерът Бенямин Нетаняху уточни:

„“Не искаме да запазим Газа за нас. Искаме да имаме периметър за сигурност, но не искаме да я управляваме. Искаме да я предадем на арабски сили, които да я управляват правилно, без да ни заплашват, и да осигурят добър живот на жителите на Газа“.

Новата операция в Газа е „смъртна присъда“ за заложниците, предупредиха техни роднини. Според семействата решението на израелския кабинет е официално потвърждение, че заложниците ще бъдат изоставени, и ще доведе до „колосална катастрофа“ за израелските войници и политическо ръководство.