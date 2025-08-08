РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Решението на Израел да превземе град Газа предизвика вълна от критики

Решението на Израел да превземе град Газа предизвика вълна от критики

Решението на Израел да превземе град Газа предизвика вълна от критики както от чужбина, така и в самата еврейска страна.

„Хамас“ заклейми приетия от израелския кабинет план за превземане на град Газа като „ново военно престъпление“ срещу населението на анклава. В изявление палестинската групировка предупреди също, че планът ще означава и жертване на останалите израелски заложници.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен призова за незабавно примирие и допускане на хуманитарна помощ в ивицата Газа, а не разширяване на офанзивата.

„Решението на израелското правителство да разшири военната си операция в Газа трябва да бъде преразгледано“, написа Фон дер Лайен в социалните мрежи.

Германското правителство спира износа за Израел на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа до второ нареждане, обяви канцлерът Фридрих Мерц.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че решението на Израел е погрешно и няма да сложи край на конфликта, а ще доведе до още кръвопролития.

Турция също осъди най-категорично плана на Израел и призова международната общност и Съвета за сигурност на ООН да предприемат действия, за да предотвратят изпълнението му. И от ООН предупредиха, че ходът може да доведе до „катастрофални последици“.

Саудитска Арабия окачестви плана като продължение на етническото прочистване и глада в анклава.

Планът предвижда евакуация на палестински цивилни от град Газа и започване на сухопътна офанзива там. Кабинетът по сигурността прие и пет принципа за прекратяване на войната, които включват разоръжаване на Хамас, връщане на всички заложници – както живи, така и мъртви, демилитаризация на ивицата Газа, израелски контрол върху сигурността в анклава и съществуването на алтернативно гражданско правителство, което не е на „Хамас“ или Палестинската власт.

Премиерът Бенямин Нетаняху уточни:

„“Не искаме да запазим Газа за нас. Искаме да имаме периметър за сигурност, но не искаме да я управляваме. Искаме да я предадем на арабски сили, които да я управляват правилно, без да ни заплашват, и да осигурят добър живот на жителите на Газа“.

Новата операция в Газа е „смъртна присъда“ за заложниците, предупредиха техни роднини. Според семействата решението на израелския кабинет е официално потвърждение, че заложниците ще бъдат изоставени, и ще доведе до „колосална катастрофа“ за израелските войници и политическо ръководство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Къде предпочитате да почивате това лято?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени