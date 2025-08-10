Кабинетът „Желязков“ обяви Радев за „злонамерен“ след коментара му за продажбата на държавните имоти

Кабинетът „Желязков“ реагира скоростно на обвиненията на държавния глава Румен Радев, който заяви, че „правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти – някои по Черноморието, други по държавната граница, защото стягат най-големия грабеж от 90-те години насам“.

„На вниманието на тези, които тепърва започват и онези които продължават политически да злоупотребяват с Програмата за упражняване на правата върху държавни имоти предприятия, Правителствената информационна служба припомня, че същата е приета на 08.05.2025 година. Основна задача на Програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата. С цел да бъдат избегнати всякакви допълнителни спекулации публикуваме писмото, с което решението на Министерския съвет от 07.08.2025г. е изпратено до Народното събрание“, посочват още от Министерския съвет.

Промените в Закона за държавната собственост, върнати за ново разглеждане от президента, бяха приети на 31 юли с гласовете на ГЕРБ, „Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама нечленуващи в парламентарна група депутати. Останалите политически сили – „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“ не участваха в гласуването.

Това беше последният приет законопроект, преди народните представители да излязат в лятна ваканция.

Съгласно новите текстове, обособени части от имуществото на търговски дружества с над 50% държавно участие, както и други обекти, ще се продават чрез електронен търг. Продажбата и замяната на имоти – частна държавна собственост, които са под управлението на Министерството на отбраната, ще се извършва от областните управители по местонахождението на имотите или от министъра на регионалното развитие чрез Агенцията за публичните предприятия и контрол.