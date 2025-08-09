Денят по диагонал – 9 август 2025 г.

Жители на Варна планират нов протест пред заведение, за което се твърди, че е собственост на Пламенка Димитрова – жената, подала сигнал, довел до ареста на кмета на морската столица Благомир Коцев, двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, и на бизнесмена Ивайло Маринов, съдружник във фирмата, спечелила разследваната за корупция обществена поръчка, който в крайна сметка беше пуснат с мярка „подписка“, защото не бяха намерени достатъчно доказателства срещу него.

Демонстрацията е насрочена за петък, 15 август, в деня на празника на града.

Организаторите заявяват, че отбелязват месец от „неправомерното“ задържане на Коцев, Кателиев, Стефанов и настояват за тяхното освобождаване.

Министерството на здравеопазването обяви конкурси за директори на няколко болници, съобщиха от ведомството. Процедурите се налагат поради различни причини – изтичане на мандати, подадени молби за освобождаване, отпадане на номинации и необходимост от попълване на съветите на директорите според изискванията на закона.

Конкурсни процедури се откриват за ръководни позиции в няколко болници и здравни заведения, сред които са „МБАЛ Света Анна-София“, „УМБАЛ-Пловдив“, „МБАЛ проф. д-р Параскев Стоянов-Ловеч“, „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани“ и Националната кардиологична болница.

Също така конкурс е обявен за търговското дружество „БУЛ БИО – Национален център по заразни и паразитни болести“. Освен това се търси и ликвидатор за дружеството „ВИМЕДИТ“ ЕООД във Видин.

В социалната мрежа „Трут Сошъл“ президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че дългоочакваната му среща с руския държавен глава Владимир Путин ще се проведе в петък, 15 август, в щата Аляска, като уточни, че предстоят допълнителни подробности. Съобщението дойде в деня, в който изтече десетдневният ултиматум, който Тръмп бе поставил на Москва, заплашвайки с вторични санкции, ако до крайния срок не бъде постигнат напредък в преговорите за войната в Украйна.

По-рано същия ден Тръмп заяви, че САЩ предлагат компромисен вариант – Киев да отстъпи част от своите територии, а Русия да върне определени райони на Украйна. Той добави, че президентът Володимир Зеленски ще получи „всичко необходимо за развитието на Украйна“, без да разкрие повече подробности. Според него въпросът за размяната на територии между двете страни е сложен, но може да донесе ползи и за Москва, и за Киев.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната му няма намерение да отстъпва нито една своя територия. Той подчерта, че позицията по териториалния въпрос вече е заложена в Конституцията на Украйна и никой не може и няма право да се отклони от нея.

„Украинците няма да дават своя земя на окупатор. Украйна е готова за реални решения, които могат да доведат до мир. Всякакви решения срещу нас, всякакви решения без Украйна са едновременно и решения против мира. Те нищо няма да дадат. Това са мъртви решения, които никога няма да сработят. А ние се нуждаем от реален, жив мир, който хората ще уважават. Ние сме готови заедно с президента Тръмп, заедно с всички партньори да работим за реален, и главното – продължителен мир, който няма да рухне заради прищявка на Москва„, каза Зеленски.

На 9 август 2025 г. Япония отбеляза 80-годишнината от атомната бомбардировка над Нагасаки – едно от най-мрачните събития в човешката история, довело до смъртта на десетки хиляди и оставило дълбоки белези върху оцелелите и техните семейства.

Точно в 11:02 ч. сутринта местно време беше запазена запазена минута мълчание. Това е часът, в който в заключителните дни на Втората световна война плутониевото устройство с кодовото име „Дебеланкото“ е пуснато от американски бомбардировач и се взривява над пристанището на града. До бомбардировката се стига след тази в Хирошима, с което Нагасаки става вторият в световната история град, станал мишена на ядрено нападение.