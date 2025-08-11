Barrick Mining губи 1.04 млрд. долара поради загубата на контрол върху активите си в Мали

Канадската минна компания Barrick Mining съобщи, че загубите ѝ поради загубата на контрол над златодобивния комплекс Loulo-Gounkoto в Мали възлизат на 1.04 милиарда долара. Конфликтът между Мали и Barrick продължава почти година.

Луло-Гункото е един от най-големите златодобивни комплекси в света, управляван съвместно от Barrick и правителството на Мали.

Властите на страната изискват компанията да плати около 500 милиона долара „неплатени преди това данъци“,

а също така да увеличи дела на малийското правителство и местните инвеститори в проекта Луло-Гункото от 20% на 35 на сто.

Миналата година малийските власти временно арестуваха няколко висши мениджъри на компанията и издадоха заповед за арест на главния изпълнителен директор на Barrick Gold.

През януари малийското правителство блокира износа на злато от Луло-Гункото,

след което компанията преустанови дейността си в комплекса.

През юни тази година Търговският арбитражен съд в Бамако постави Луло-Гункото под временно външно управление за период от шест месеца. За да възобнови производството, Barrick се обърна към Международния център за уреждане на инвестиционни спорове, за да разреши конфликта.

Barrick Mining Corporation е минна компания, която произвежда злато и мед.

Тя има минни операции и проекти в Аржентина, Канада, Чили, Кот д’Ивоар, Демократична република Конго, Доминиканската република, Еквадор, Египет, Мали, Пакистан, Папуа Нова Гвинея, Перу, Саудитска Арабия, Сенегал, Танзания, Съединените щати и Замбия. През 2024 г. компанията е произвела 3.91 милиона унции злато при общи разходи за поддръжка от 1484 долара/унция и 195 000 тона мед при общи разходи за поддръжка от 3.45 долара/паунд. Към 31 декември 2024 г. компанията е имала доказани и вероятни запаси от 89 милиона унции злато и 18 милиона тона мед.

Barrick беше най-голямата компания за добив на злато в света, докато Newmont не придоби Goldcorp през 2019 година.

Компанията преди това е била известна като Barrick Gold Corporation (1995-2025 г.), American Barrick Resources Corporation (1985-1995 г.) и Barrick Resources (1983-1985 г.).