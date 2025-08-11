РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Новият минимализъм или показното изобилие – какво да изберем през лятото

минимализъм


Епохата на метамодернизма продължава да създава тенденции и това лято също не прави изключение. Новият минимализъм и показното изобилие през лято’ 2025 са два полярни отговора на една глобална реакция на света – умора от информационния хаос и вездесъщия изкуствен интелект. Каква е същината на тези тенденции: как да ги носим и може ли да ги съчетаваме?

Кръговратът на кича и минимализма
По време на кризи светът обикновено се колебае между състоянието „защѝтен пашкул“ и жажда за катарзис.

Първото се отразява в тяга към минимализъм като към начин за връщане на контрола, а второто е карнавал по Бахтин, където излишеството от цвят, текстура и ирония помага на човека да се справя с тревогата.

Историята потвърждава тази хипотеза: 1920-е и времето на модните стилове ар деко и Баухаус; 1960-е – поп артът и минимализмът; 1980-е – хипермодата на 1980-е и преходът към 1990-е, в които също преобладаваше минимализмът. А в началото на 2000-те отново се върна кичът… Въпреки това сегашната тенденция се разгръща в уникални условия, в които в потока от информация и надпреварата на технологии самата реалност е поставена под съмнение.

Новият минимализъм
„Новият минимализъм“ е смекчен вариант на класическия от 1990-е. Тогава той представляваше лаконичност и изисканост в неутрална цветова палитра, в качествени текстури и иновации в тъканите и липса на стремеж към новости.

Съвременният минимализъм, запазвайки същината, включва по-широка цветова палитра (включително оттенъци на полумрака) и по-широк асортимент текстури (фина мериносова вълна, матова кожа, плътен лен и други). Сега главното е не самата идея на минимализма, а начинът на живот и вътрешната философия на човека. Вниманието ни е насочено към нас самите и към собствените ни усещания.

През пролетно-летния сезон на 2025 г. виждаме вталени, но не прилепващи силуети: рокли-калъфи с цепки, удължени жакети с права кройка, панталони-балони и овални форми. Цветовете са най-често прашен небесносин, слонова кост, убит каки, матов черен, тъмновишнев и убиторозов.
Минимализмът с години успешно се вписваше в ДНК на модните къщи, например The Row, Jil Sander, Bottega Veneta (след Даниел Лий). Обаче през последното десетилетие се появиха марки, които започнаха да включват елементи от новия минимализъм: Peter Do, Totme, Khaite.

От позициите на психологията на имиджа „новият минимализъм“ се асоциира с осъзнат подход към гардероба. Този стил ще е подходящ за публични професионалисти от деловите среди: СЕО, юристи, инвеститори. Той ще създаде образ на сигурност и компетентност. На говорителите и експертите той ще помогне в диалога с аудиторията вниманието да се съсредоточи върху думите, а не върху дрехите (особено ако човек прави презентация и ползва слайдове).

Показното изобилие
Експертите не формулират отделно понятие „показно изобилие“. Но то винаги се проследява в преднамерената мъжественост или в игривите детайли в дрехите. Обикновено такива образи притежават богата палитра със силни акценти, например много тъмен цвят бордо (почти черен с червен подтон), изумрудено зелен в съчетание със златен, метализирани тонове (сребро, бронз), съчетания на червено със златно.

В силуетите веднага бият на очи преувеличените пропорции – широки рамене и обемни поли, панталони, многослойност , прозрачни дантелени ризи, дълги наметала – тип кимоно.

tip kimono

Всъщност изобилието в модата е отговор на висок глас на неопределеността в света и търсене на идентичност във времето на дийпфейковете и невронните мрежи. Стилистично това напомня маниеризма от XVI век – реакцията на кризата на ренесансовия идеал. Тогава също имало дантели, претрупани детайли и заимстване на детайли от гардероба на противоположния пол ‒спомнете си най-малкото легендарните яки горгери с портрети на знатни личности от епохата на Възраждането. Хората ги тегли към визуалното излишество като към начин да утвърдят жизнената си сила.

kich 1

През този летен сезон много марки предлагат не просто „изобилни“ дрехи, но по същество костюми за пърформанс. Достатъчно е да видите моделите на Rick Owens, Dries Van Noten и последните колекции на Ann Demeulemeester.

„Показното изобилие“ ще е подходящо за креативни хора, например артдиректори, художници, изкуствоведи. Този стил ще помогне на медийните личности да изпъкнат в кадър, където е важно да се управляват цветът и светлината. За носене всеки ден може да се използва един активен елемент (например сако или аксесоар), а също така той да се съчетава с базови дрехи и да се избере стилът casual chic (например костюм с малка елегантна чантичка).

zlatna glupost

Въпреки идеологическата си непримиримост, тези две направления са приятелски настроени помежду си. При съставянето на комбинацията използвайте стилистичната пропорция 70/30 – 70% минимализъм и 30% изобилие.

Например черен идеално прилягащ панталон без украса и риза с дантелена яка и маншети; едноцветен костюм и аксесоар в контрастен цвят; втален жакет, изчистена блузка и обемни шалвари; едноцветна рокля-калъф с едно голо рамо и контрастни обувки с украса.

