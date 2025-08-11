Новият минимализъм или показното изобилие – какво да изберем през лятото



Епохата на метамодернизма продължава да създава тенденции и това лято също не прави изключение. Новият минимализъм и показното изобилие през лято’ 2025 са два полярни отговора на една глобална реакция на света – умора от информационния хаос и вездесъщия изкуствен интелект. Каква е същината на тези тенденции: как да ги носим и може ли да ги съчетаваме?

Кръговратът на кича и минимализма

По време на кризи светът обикновено се колебае между състоянието „защѝтен пашкул“ и жажда за катарзис.

Първото се отразява в тяга към минимализъм като към начин за връщане на контрола, а второто е карнавал по Бахтин, където излишеството от цвят, текстура и ирония помага на човека да се справя с тревогата.

Историята потвърждава тази хипотеза: 1920-е и времето на модните стилове ар деко и Баухаус; 1960-е – поп артът и минимализмът; 1980-е – хипермодата на 1980-е и преходът към 1990-е, в които също преобладаваше минимализмът. А в началото на 2000-те отново се върна кичът… Въпреки това сегашната тенденция се разгръща в уникални условия, в които в потока от информация и надпреварата на технологии самата реалност е поставена под съмнение.

Новият минимализъм

„Новият минимализъм“ е смекчен вариант на класическия от 1990-е. Тогава той представляваше лаконичност и изисканост в неутрална цветова палитра, в качествени текстури и иновации в тъканите и липса на стремеж към новости.

Съвременният минимализъм, запазвайки същината, включва по-широка цветова палитра (включително оттенъци на полумрака) и по-широк асортимент текстури (фина мериносова вълна, матова кожа, плътен лен и други). Сега главното е не самата идея на минимализма, а начинът на живот и вътрешната философия на човека. Вниманието ни е насочено към нас самите и към собствените ни усещания.

През пролетно-летния сезон на 2025 г. виждаме вталени, но не прилепващи силуети: рокли-калъфи с цепки, удължени жакети с права кройка, панталони-балони и овални форми. Цветовете са най-често прашен небесносин, слонова кост, убит каки, матов черен, тъмновишнев и убиторозов.

Минимализмът с години успешно се вписваше в ДНК на модните къщи, например The Row, Jil Sander, Bottega Veneta (след Даниел Лий). Обаче през последното десетилетие се появиха марки, които започнаха да включват елементи от новия минимализъм: Peter Do, Totme, Khaite.

От позициите на психологията на имиджа „новият минимализъм“ се асоциира с осъзнат подход към гардероба. Този стил ще е подходящ за публични професионалисти от деловите среди: СЕО, юристи, инвеститори. Той ще създаде образ на сигурност и компетентност. На говорителите и експертите той ще помогне в диалога с аудиторията вниманието да се съсредоточи върху думите, а не върху дрехите (особено ако човек прави презентация и ползва слайдове).

Показното изобилие

Експертите не формулират отделно понятие „показно изобилие“. Но то винаги се проследява в преднамерената мъжественост или в игривите детайли в дрехите. Обикновено такива образи притежават богата палитра със силни акценти, например много тъмен цвят бордо (почти черен с червен подтон), изумрудено зелен в съчетание със златен, метализирани тонове (сребро, бронз), съчетания на червено със златно.

В силуетите веднага бият на очи преувеличените пропорции – широки рамене и обемни поли, панталони, многослойност , прозрачни дантелени ризи, дълги наметала – тип кимоно.

Всъщност изобилието в модата е отговор на висок глас на неопределеността в света и търсене на идентичност във времето на дийпфейковете и невронните мрежи. Стилистично това напомня маниеризма от XVI век – реакцията на кризата на ренесансовия идеал. Тогава също имало дантели, претрупани детайли и заимстване на детайли от гардероба на противоположния пол ‒спомнете си най-малкото легендарните яки горгери с портрети на знатни личности от епохата на Възраждането. Хората ги тегли към визуалното излишество като към начин да утвърдят жизнената си сила.

През този летен сезон много марки предлагат не просто „изобилни“ дрехи, но по същество костюми за пърформанс. Достатъчно е да видите моделите на Rick Owens, Dries Van Noten и последните колекции на Ann Demeulemeester.

„Показното изобилие“ ще е подходящо за креативни хора, например артдиректори, художници, изкуствоведи. Този стил ще помогне на медийните личности да изпъкнат в кадър, където е важно да се управляват цветът и светлината. За носене всеки ден може да се използва един активен елемент (например сако или аксесоар), а също така той да се съчетава с базови дрехи и да се избере стилът casual chic (например костюм с малка елегантна чантичка).

Въпреки идеологическата си непримиримост, тези две направления са приятелски настроени помежду си. При съставянето на комбинацията използвайте стилистичната пропорция 70/30 – 70% минимализъм и 30% изобилие.

Например черен идеално прилягащ панталон без украса и риза с дантелена яка и маншети; едноцветен костюм и аксесоар в контрастен цвят; втален жакет, изчистена блузка и обемни шалвари; едноцветна рокля-калъф с едно голо рамо и контрастни обувки с украса.