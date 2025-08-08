Белият дом ще обмитява и златото, златните фючърси на COMEX надхвърлиха 3500 долара за тройунция

Фючърсните контракти на златото се изкачиха до рекордно високи котировки на 8 август заради несигурността, съпътстваща намеренията на Белия дом да обмитява и вноса на златните кюлчета от един килограм и 100 тройунции. Аенцията за митници и граничен контрол на Съединените щати реши, че мита трябва да има и за тези златни „разфасовки“ – ход, който според анализатори и инвеститори, може да преначертае глобалната търговия на скъпоценния метал.

Котировките на фючърсните контракти, търгувани на нюйоркската борса COMEX, които са покрити от златни кюлчета, транспортирани от Швейцария и други ключови търговски и преработвателни центрове, се изкачиха до рекордните 3534.10 щ. долара за тройунция за метала с доставка през декември на 8 август след новината за митата. Впоследствие страстите се успокоиха и в 19.10 ч. българско време цените паднаха до 3491.70 долара за тройунция. Скъпоценната суровина за незабавна доставка е с по-ниски пазарни котировки (3395.65 долара за тройунция), но е напът да приключи седмицата на печалба.

Търговците, анализаторите и ръководителите в сектора се надяваха, че кюлчетата ще бъдат освободени от реципрочните мита на президента Доналд Тръмп, какват е 39-процентната ставка върху швейцарските стоки. Но когато златар в Швейцария попитал за това, щатската Служба за митниците и граничната охрана са уточнили, че слитъците с тегло един килограм и 100 тройунции (най-широко търгуваните в Съединените щати) подлежат на налозите, съгласно писмо от агенцията.

Експерти от бранша коментират, че паническото поскъпване на златото показва, че дори активите спасителни убежища не са имунизирани от колебания, предизвикани от объркванията в епоката на митата. И ако сагата продължи и не последва пазарна интервенция, това може да застраши доминиращата роля на Ню Йорк на пазара на златни фючърси, защото там цените са скочили рязко в сравнение с другите търговски центрове.

Спредът между златните фючърси на COMEX и спот-цените се разшири до 100 щ. долара за тройунция, но в 19.32 ч. бъларско време на 8 август беше 88 долара за тройунция.

Мнозинството анализатори отбелязват, че изчакват по-нататъшна яснота по въпроса и подертават, че американските мита на златните доставки могат да засегнат чувствително Швейцария предвид статуса й на водещ световен център за преработка и транзит. Швейцарският внос в Съединените щати вече е обложен с 39-процентна митническа ставка и Берн продължава преговорите с Вашингтон за понижаването й.

Швейцарската асоциация за скъпоценни метали изрази загриженост относно последиците от митата за златния сектор и заяви, че води активен диалог с ключови заинтересовани страни.

Швейцарската асоциация на производителите и търговците на скъпоценни метали (ASFCMP) посочи в официално изявление, че разяснението не важи изключително за Швейцария, а за всички златни кюлчета с тегло един килограм и 100 тройунции, внасяни в Америка от всяка страна.

„Съединените щати са дългогодишен пазар за нас, така че това е удар за сектора и за Швейцария“, заяви Кристоф Уилд, президент на ASFCMP. „С мита от 39%, износът на златни кюлчета за американците определено ще бъде спрян“, допълни той.

Докато Швейцария е център за рафиниране и транзит, Великобритания е подслонила най-голямото световно тържище на злато извън борсата, а Южна Африка и Канада са сред основните златодобивни държави.

„Налагането на 39-процентна митническа ставка върху швейцарските слитъци от 1 кг е като да сипеш пясък в иначе добре функциониращ двигател. Но остава вероятността това да е грешка“, коментира независимият анализатор Рос Норман.

Водеща златна рафинерия в Швейцария е спряла засега доставките до Съединените щати, е споделил високопоставен мениджър в компанията за агенция „Ройтерс“. Специалист по златна логистика заяви, че и някои други участници в индустрията извън Швейцария също са спрели доставките.

В момента има високи запаси от злато в складовете, собственост на COMEX, благодарение на огромния приток на кюлчета през декември-март. Златните резерви на нюйоркската борса са 86% от създадените позиции в сравнение с по-нормалните 40-45%, така че няма проблем с ликвидността, според компанията за финансови услуги StoneX.

„В дългосрочен план, новите налози вероятно ще означават фиеста за американските преработватели, които трансформират големи слитъци от 400 унции в търговски кюлчета“, каза Адриан Аш – ръководител на проучванията в онлайн пазара BullionVault.