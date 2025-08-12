РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Според Туск Русия цели да сее раздор между поляци и украинци преди срещата между Тръмп и Путин

Полският премиер Доналд Туск предупреди, че Русия се опитва да влоши отношенията между Варшава и Киев преди насрочената за петък среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска, предаде Ройтерс. Повод за изявлението стана скандал във Варшава, след като на концерт на Националния стадион зрител развя червено-черното знаме на Украинската въстаническа армия – символ, който в Полша се свързва с масовите убийства на поляци по време на Волинското клане (1943–1945).

Туск призова поляците и украинците да не позволяват на Москва да ги раздели, като подчерта, че конфликт между двете нации би бил „подарък за Путин“. Той допълни, че подобни провокации са цел на руските агенти и на действията на Кремъл в Полша.

Случаят се развива на фона на предстоящи разговори между европейски лидери, украинския президент Володимир Зеленски и Доналд Тръмп преди срещата му с руския президент. Полицията във Варшава е задържала 109 души по време на концерта, включително 57 украинци и шестима беларуси, срещу които се водят процедури за депортиране. Украинецът, развял знамето, се извини, заявявайки, че е искал да покаже подкрепа за страната си.

