„Реките на София“ търсят доброволци за лятната си инициатива

„Реките на града“ е дългосрочна инициатива, основана от „Колективът„, която цели да подобри връзката между градовете и техните реки. Тя започва през 2020 г. с фестивала „Реките на София“, който демонстрира как с култура и временни архитектурни намеси речните корита могат да се превърнат в достъпни и отворени пространства за хората.

Оттогава инициативата се разпространява във все повече градове в страната – включително Русе, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Троян и др. Каузата създава около себе си екосистема от съмишленици на местно, национално и европейско ниво, които обединяват усилията си за по-чисти и по-социални реки.

Финансирането на проектите в рамките на фестивала се осигурява чрез отворени конкурси. През 2025 г. пет авторски идеи за визуални арт инсталации ще получат подкрепа – трима утвърдени артисти ще бъдат финансирани с по 4 000 лв., а двама млади автори или студенти – с по 2 000 лв. Сумите покриват възнаграждението на артистите, както и разходите за материали, изработка, монтаж и демонтаж. Плащането се извършва по граждански договор (с удържане на законовите данъци и осигуровки) или срещу фактура, в зависимост от правния статус на получателя.

Шестото издание на фестивала „Реките на София“ ще се проведе от 29 до 31 август 2025 г. в Южния парк, по поречието на река Перловска. В рамките на трите дни пространството край реката ще бъде преобразено чрез визуални арт инсталации, обединяващи естетическо въздействие с екологично послание.

В подготовката за фестивала организаторите търсят доброволци за периода 25 август – 1 септември, които да подпомогнат както логистиката, така и артистичните и архитектурните дейности. Доброволците ще имат възможност да се включат в екипа зад кулисите, да общуват с посетители и да придобият ценен опит. Всички участници ще получат сертификат за доброволчество, а записването е отворено до 24 август чрез онлайн формуляр.

Преди основното събитие ще се проведат и две доброволчески акции за почистване на река Перловска – първата от 19 до 22 август, а втората, масова акция, на 24 август от 9:30 ч. с начален пункт при статуята „Голям синигер“ в Южния парк. Организаторите ще осигурят необходимите инструменти, ръкавици и чували за участниците.

Симеон Коен