ЕС към Тръмп: Запазване на суверенитета на Украйна и гаранции за сигурността ѝ са приоритет

Запазване на суверенитета на Украйна и гаранции за сигурността ѝ са приоритет, в които Европейският съюз (ЕС) се опитва да убеди Доналд Тръмп преди срещата му с Владимир Путин в Аляска в петък.

Върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас свика днес извънредна онлайн среща на първите дипломати на страните членки. Тя я мотивира с опасността Тръмп и Путин да наложат териториални отстъпки на Украйна в замяна на прекратяване на руския огън срещу нея.

„Киев и Евросъюзът трябва да участват във вземането на такива решения, защото това засяга нашата сигурност“, заяви Калас.

В срещата на първите дипломати участва и украинският външен министър Андрий Сибиха.

Премиерът на Полша Доналд Туск междувременно определи като безспорен принцип, че е недопустимо държавни граници да се променят със сила и че Русия не бива да бъде възнаграждавана за агресията ѝ:

„За териториалната цялост и суверенитета на Украйна не става дума само за солидарност с нашата съседка, а преди всичко за нашата собствена сигурност. Затова, като всички вас, ще чакам резултатите от срещата между президентите Тръмп и Путин. Имам много страхове, но и много надежда. Настояваме евентуални решения за размяна на територии и каквито и да било други условия за постигане на мир да бъдат взети с участието на Украйна“, каза той.

За това се обявиха вчера лидерите на всички скандинавски и балтийски членки на НАТО. Както и за това същинските преговори за мир да бъдат предхождани от прекратяване на огъня в Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази надежда и украинският президент Володимир Зеленски да бъде поканен в Аляска.

Самият Зеленски заяви днес, че не отстъпки, а още по-голям натиск ще убеди убиеца да спре войната си.

Украинският президент отбеляза, че вместо да демонстрира желание за мир, Русия през изминалата седмица е атакувала страната му с над 1400 дрона и повече от 1000 управляеми авиобомби.

С такива боеприпаси е извършена вчерашната бомбардировка в Запорожие, при която бяха поразени жилищен район, автобусна спирка и клиника. 12 души бяха ранени.

В отговор днес Украйна съобщи, че е ударила с 4 бойни дрона завод в руската област Нижний Новгород за компоненти за крилатите ракети X-32 и X-101.

Руските власти твърдят, че има три жертви и че са свалени общо 59 украински дрона, включително 7, които били насочени към Москва.