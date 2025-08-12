РЕГИСТРИРАЙ СЕ
General Electric и United Nuclear ще почистят отпадъците от урановата мина в Ню Мексико

Америсканският конгломерат General Electric и United Nuclear Corp. са се съгласили на съдебно споразумение с правителството на САЩ, в което е включено почистване на отпадъци от уранова мина в щата Ню Мексико на територията на народа „навахо“, оценено на около 63 милиона долара, съобщи в понеделник (11 август) Министерството на правосъдието на САЩ.

Споразумението задължава компаниите да изкопаят и премахнат около 764 500 кубични метра отпадъци от уранова мина от територията на обекта Northeast Church Rock и да ги прехвърлят на площадката UNC Mill – федерално лицензирана уранова мелница и съоръжение за депониране на отпадъци, разположено в северозападната част на Ню Мексико, в съседство с територията на навахо.

Според Министерството на правосъдието, почистването се очаква да струва близо 63 милиона долара и да отнеме повече от десет години.

Мината Northeast Church Rock е работила в периода 1967 – 1982 г. и е била основният източник на уранова руда за мелницата UNC. Операциите по добива са оставили след себе си купчини с отпадъци от уран, няколко бивши водоеми и зони за съхранение на отпадъчните материали от преработката на метала.

Въпреки че Агенцията за опазване на околната среда на Съединените щати вече е изисквала да се извършат няколко краткосрочни дейности по почистване на обекта, условията на място „продължават да представляват риск от изпускане на опасни вещества във въздуха, околните почви, седиментите, повърхностните и подземните води“, съобщават от Министерството на правосъдието.

