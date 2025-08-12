РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Излъчват „Гунди-легенда за любовта“ под открито небе в градинката зад Националната библиотека

Легенда за любовта

Тази вечер (12 август), от 21.00 часа в градинката зад Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (в пространството между улиците „Оборище“, „Кракра“ и „Шипка“) имате възможност да гледате „Гунди – легенда за любовта“ – най-касовият български филм след 10 ноември 1989 г. с над 500 000 продадени билета.

Инициативата, която протича под надслов „Кино под открито небе“ се осъществява в партньорство с областния управител на София – Стефан Арсов и, както уточняват от Националната библиотек, тя се вписва в мисията й да съхранява и популяризира българското културно и книжовно наследство чрез съвременни и достъпни срещи с изкуството и словото.

В пет поредни вечери – от днес, от 21.00 часа, до 16 август (събота) с вход свободен ще бъдат излъчени някои от най-новите и вдъхновяващи български филми от последните две години.

Утре, 13 август, може да гледате „Без крила“ на режисьора Ники Илиев – филм, посветен на живота на параолимпиеца Михаил Христов.

В четвъртък (14 август) – „Сватба“ на режисьорката Магдалена Ралчева – екранизация по разказа на Николай Хайтов.

В петък (15 август) – „Не затваряй очи“ на режисьора Николай Егерман, който е определян като първия български православен филм, разказващ за силата на прошката и любовта. В главните роли ще видите Павел Попандов, Кръстю Лафазанов, Ирена Милянкова, Николай Урумов, Мария Каварджикова и Христо Гърбов.

В събота (16 август) – „Почивката“ – най-гледаната българска комедия за 2025 година, която е базирана на Youtube канала „Светът на Ванката“.

За спокойствието на зрителите – с готовност да окажат долекарска помощ – на място ще бъдат доброволци от Българския Червен кръст.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Информация

