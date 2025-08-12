Търговците да информират банките, с които работят, за нужните им стартови пакети с евро

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев призова търговците да информират банките, с които работят, какви стартови пакети с евро ще са им необходими. В ефира на БНР той обясни, че самите банки ще започнат да се снабдяват с евровите монети с българска национална страна на 1 ноември. Методиев обясни, че тогава БНБ ще започне да снабдява банките, а те ще зареждат пощите и търговците с банкноти и монети в евро, но за целта те трябва да имат сключени договорни споразумения.

„На 1 декември е другата важна дата, на която започва продажбата на стартовите комплекти с евромонети с българска страна“, обръща внимание Методиев.

Към 31 юли от всичките 265 общини в страната 233 са привели своите нормативни документи (най-вече свързани с местни данъци и такси) в съответствие с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година, добави още Методиев.

Припомняме, че в разговор за списание Banker Special Христо Христов, мениджър Корпоративни комуникации във Fibank, препоръча на българските граждани да не чакат последния момент, а да си внесат свободните парични средства в банковите си сметки. Той обясни, че към края на март 2025 г. е имало в обращение 583.7 млн. броя банкноти и 3 350.9 млн. броя разменни монети, като всички те ще трябва да бъдат изтеглени от обращение и заменени с евро. Христов даде пример, че демонетизираните български монети от неблагородни метали и сплави представляват 7 700 тона скрап, които са достатъчни да запълнят 4 пъти зала „Арена София“.