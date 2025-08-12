РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Фитнес топката се завръща: 5 упражнения, които заменят Пилатес

Упражненията с фитнес топка бяха изключително популярни през 90-те и началото на 2000-те, но когато Пилатес и тренировките с тежести излязоха на преден план, тази ефективна тренировка остана на заден план.

Упражненията с фитнес топка са подценена алтернатива на Пилатес. Те натоварват корема, раменете, ръцете и гърба по сходен начин и използват универсален фитнес уред.

Пилатес у дома – той активира коремните ми мускули и помага за по-добър баланс и подвижност. Но е хубаво понякога да разнообразиш, а една обикновена фитнес топка може да помогне точно за това.

Освен това е чудесен начин да правите Reformer Pilates у дома, казва Лора Трежър, сертифициран личен треньор и специалист по спортен масаж от One92Fitness. „Фитнес топките са достъпни, лесни за съхранение и добавят изненадващо предизвикателство дори към най-простите упражнения. Независимо дали ви липсва време, пространство или мотивация, с тези движения получавате тренировка за цялото тяло само с един уред – и евентуално чифт гири, ако искате да я направите по-трудна.“

Упражнения с фитнес топка, които да опитате

1. Клек до стена с фитнес топка

  • Поставете топката между долната част на гърба и стената.
  • Дръжте гирите на височината на раменете, ако искате да добавите тежест.
  • Спуснете се в клек, докато бедрата ви станат почти успоредни на пода.
  • Изправете се, натискайки с пети.

2. Пайк планк на швейцарска топка

  • Започнете в планк с пищяли върху топката, ръцете под раменете.
  • Използвайте корема, за да повдигнете таза към тавана.
  • Задръжте няколко секунди и бавно се върнете в изходна позиция.

3. Гребане с гири от наклон върху топка

  • Легнете по корем върху топката, гърдите подпрени, краката разтворени.
  • Дръжте гирите надолу, след което повдигнете лактите нагоре и назад.
  • Стиснете лопатките, после бавно спуснете.

4. Разтъркване за корем (Ab rollout)

  • Коленичете с предмишници върху топката.
  • Търкаляйте топката напред с контрол, активирайки корема.
  • Върнете я назад, използвайки коремните мускули.

5. Коремни преси върху фитнес топка

  • Седнете върху топката и се търкулете напред, докато долната част на гърба е напълно подпряна.
  • Кръстосайте ръце или леко подпрете главата.
  • Повдигнете раменете няколко сантиметра, докато усетите корема, после бавно спуснете.

6. Напади с фитнес топка (допълнително)

  • Поставете задния крак върху топката на две крачки зад предния.
  • Спуснете задното коляно надолу, докато предното стане успоредно с него.
  • Изправете се, запазвайки стабилен корем и изправени рамене.

Ползи от упражненията с фитнес топка

  • Подобряват баланса: активират дълбоките коремни мускули за стабилност, което води до по-добра стойка и по-малко болки.
  • Повишават силата: добавянето на съпротивление развива мускулите.
  • Щадящи ставите: нискоударни, подходящи при болки в коленете или кръста.
  • Универсалност: един уред – стотици възможности за сила, мобилност и корем.
  • Горят калории: дори седенето върху фитнес топка цял ден изгаря повече калории (около 300 допълнителни според изследване).

Колко често да тренирате с фитнес топка?

Повечето специалисти препоръчват Пилатес или силови тренировки 2–3 пъти седмично. За начинаещи е подходяща топка с диаметър 65 см, а за хора над 188 см – 75 см.

