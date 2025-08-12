Акцията на НСлС продължава, все още няма задържани

Шефът на МВР Даниел Митов също потвърди за провеждащата се акция в столицата и страната по искане на украинското антикорупционно бюро. Митов обяви само, че българските власти оказват съдействие по международна линия. Главният секретар на ведомството Мирослав Рашков бе лаконичен и информира, че акцията продължава.

„На територията на няколко области се провежда въпросната операция, която е изцяло под контрола на Националната следствена служба. Претърсват се адреси не само в София, а в няколко града, но повече информация биха могли да дадат органите на следствието. Операцията тече и в момента. Към момента няма задържани лица“, заяви Рашков.

Акцията е по молба на прокуратурата на Украйна и е свързана с разследване на корупция при търговия с оръжие на завишени цени. От прокуратурата и Националната следствена служба все още отказват повече информация.